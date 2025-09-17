“Convoco a las víctimas para acudir a la Corte Penal Internacional”: Sigifredo López apelará sentencia de la JEP

Sigifredo López amaneció con la desazón de la injusticia. Del otro lado del teléfono se le escuchó cansado y decepcionado por la sentencia de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) contra el último Secretariado de las Farc en el caso de secuestro: calificó la decisión como “un engaño” y convocó a las demás víctimas a apelar.
El exdiputado del Valle fue secuestrado el 11 de abril de 2002 por la guerrilla. Estuvo en cautiverio por 2.492 días, sobrevivió a la masacre de sus 11 compañeros y es una de las voces más críticas a la sentencia que –sin cárcel– sentenció al último secretariado de las Farc a 8 años de sanciones propias.