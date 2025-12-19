Suscripción a ChatGPT ya está entre los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

Tomarse un café en el centro comercial con los compañeros de trabajo, pedir domicilio los fines de semana en Rappi, por pereza de cocinar, usar Uber o DiDi por tedio de tomar el transporte público o comprar una suscripción a una plataforma de streaming son pequeños pagos que parecen inofensivos, pero que, sumados, pueden estar drenando buena parte del ingreso mensual de los colombianos, y que, de hecho, fueron los más comunes en este 2025, según Bancolombia.
De acuerdo con Asobancaria, los llamados gastos hormiga pueden representar entre el 10% y el 15% de un salario mínimo legal vigente cada mes (hasta $213.000), un impacto silencioso que se siente con más fuerza ahora que el país enfrenta un contexto de inflación persistente y presión sobre el costo de vida.
Aunque este fenómeno no es nuevo, sí es más visible por la digitalización de los pagos, el auge de las suscripciones y la facilidad para gastar con un clic. Así lo confirman análisis de Bancolombia compartidos con EL COLOMBIANO.
Según los datos consolidados de los clientes hasta el 30 de noviembre de 2025, el ranking de los gastos hormiga más comunes entre los colombianos en 2025 está liderado por tres categorías: aplicaciones de transporte y domicilios; compras pequeñas y recurrentes en plataformas de e-commerce; y cafés, snacks, parqueaderos, restaurantes y suscripciones digitales, consumos que rara vez se registran como “gastos importantes”, pero que terminan acumulándose con fuerza al cierre del año.
Uno de los hallazgos más relevantes del análisis de Bancolombia es el peso que ya tienen los gastos digitales dentro del universo de los gastos hormiga. Las cifras hablan por sí solas: series y películas superan los $228.000 millones al año; salud y fitness alcanzan los $215.000 millones; compras en tiendas de aplicaciones (Apple y Google) suman más de $150.00 millones y música y audio superan los $61.000 millones, mientras que redes y creadores rondan los $38.000 millones.
“Incluso categorías emergentes, como herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, ya superan los $22.000 millones, y marketplaces como Amazon y Mercado Libre acumulan más de $14.000 millones en gastos pequeños pero constantes”, expuso Bancolombia.
