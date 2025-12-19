Suscripción a ChatGPT ya está entre los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

Tomarse un café en el centro comercial con los compañeros de trabajo, pedir domicilio los fines de semana en Rappi, por pereza de cocinar, usar Uber o DiDi por tedio de tomar el transporte público o comprar una suscripción a una plataforma de streaming son pequeños pagos que parecen inofensivos, pero que, sumados, pueden estar drenando buena parte del ingreso mensual de los colombianos, y que, de hecho, fueron los más comunes en este 2025, según Bancolombia. De acuerdo con Asobancaria, los llamados gastos hormiga pueden representar entre el 10% y el 15% de un salario mínimo legal vigente cada mes (hasta $213.000), un impacto silencioso que se siente con más fuerza ahora que el país enfrenta un contexto de inflación persistente y presión sobre el costo de vida. Aunque este fenómeno no es nuevo, sí es más visible por la digitalización de los pagos, el auge de las suscripciones y la facilidad para gastar con un clic. Así lo confirman análisis de Bancolombia compartidos con EL COLOMBIANO. Según los datos consolidados de los clientes hasta el 30 de noviembre de 2025, el ranking de los gastos hormiga más comunes entre los colombianos en 2025 está liderado por tres categorías: aplicaciones de transporte y domicilios; compras pequeñas y recurrentes en plataformas de e-commerce; y cafés, snacks, parqueaderos, restaurantes y suscripciones digitales, consumos que rara vez se registran como “gastos importantes”, pero que terminan acumulándose con fuerza al cierre del año. Uno de los hallazgos más relevantes del análisis de Bancolombia es el peso que ya tienen los gastos digitales dentro del universo de los gastos hormiga. Las cifras hablan por sí solas: series y películas superan los $228.000 millones al año; salud y fitness alcanzan los $215.000 millones; compras en tiendas de aplicaciones (Apple y Google) suman más de $150.00 millones y música y audio superan los $61.000 millones, mientras que redes y creadores rondan los $38.000 millones. “Incluso categorías emergentes, como herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, ya superan los $22.000 millones, y marketplaces como Amazon y Mercado Libre acumulan más de $14.000 millones en gastos pequeños pero constantes”, expuso Bancolombia. Le puede interesar: ¡No hay plata! Caja de la Nación cayó a mínimos históricos en diciembre del 2025: solo alcanza para un día de gasto del Gobierno

¿Qué son gastos hormiga y cómo los identifica Bancolombia?

Desde Bancolombia explicaron a EL COLOMBIANO que “los gastos hormiga son consumos de baja cuantía y alta frecuencia que, individualmente, parecen insignificantes, pero que al consolidarse representan montos relevantes en el año”. En sus informes mensuales, el banco los identifica a partir de compras recurrentes en categorías como cafés, snacks, restaurantes, parqueaderos, supermercados, almacenes de cadena, plataformas digitales y comercio electrónico. El análisis no se limita a sumar movimientos. La entidad agrupa los gastos por categoría, revisa su frecuencia y calcula el monto promedio, con el objetivo de que el cliente pueda identificar patrones claros. Bancolombia puso un ejemplo sencillo: “una suscripción de $45.000 mensuales puede parecer manejable, pero al año supera los $500.000”. Lo mismo ocurre con pequeños pagos diarios que, al repetirse, terminan generando cifras sorprendentes.

Alertas que muestran cuándo el gasto ya es un problema

En los reportes que reciben los usuarios, Bancolombia consolida el total anual de estos gastos y los compara con otros objetivos financieros, como el ahorro o la inversión. En promedio, ese conjunto de consumos pequeños puede sumar alrededor de $300.000 al año. La señal de alerta aparece cuando estos montos empiezan a competir directamente con metas de mediano y largo plazo. Si una persona destina más recursos a cafés, domicilios o plataformas que a su fondo de ahorro, el mensaje es claro: hay espacio para ajustar. Desde Bancolombia explican que la pregunta que buscan provocar sus informes es directa: ¿seguir igual o cambiar hábitos para cumplir metas financieras? Para Carlos Correa, director ejecutivo y cofundador de MejorCDT, el problema de fondo no es el café o el domicilio en sí, sino la falta de planeación. “Los gastos hormiga atacan el bolsillo cuando no están asociados a una organización previa”, explica. Salir tarde y tomar un taxi, no llevar almuerzo y terminar pagando corrientazos o gastar la prima como “dinero de bolsillo” son comportamientos frecuentes. De hecho, el índice de arrepentimiento financiero de MejorCDT encontró que el 88% de los colombianos se arrepiente de cómo gastó su última prima, justamente porque no hubo una planificación. Correa también coincide en que las billeteras digitales y los pagos automáticos son un arma de doble filo: facilitan cumplir con obligaciones como servicios públicos, pero también hacen que gastar sea demasiado fácil y poco consciente, especialmente en suscripciones que no se usan. Desde la academia, Emiro Stig Romero Arias, director de Finanzas y Negocios Internacionales y profesor de la Especialización en Finanzas de U Compensar, advirtió que los gastos hormiga deben entenderse como un fenómeno de contabilidad mental: pequeñas salidas de dinero que, por su bajo valor nominal, no se registran conscientemente como gasto. En el contexto recomendó el experto, es vital observar indicadores claros, como desbalances de flujo de caja antes de terminar el mes, uso de crédito para cubrir consumo corriente y estancamiento del fondo de emergencia pese a aumentos salariales. Estos síntomas, responden a una inflación del estilo de vida, donde el ingreso crece, pero también lo hacen los gastos pequeños y recurrentes. Este análisis coincide con lo identificado por Bancolombia, que en sus informes consolida estos consumos por frecuencia y categoría para evidenciar cómo, al cierre del año, terminan afectando el flujo de caja y la capacidad de ahorro de los hogares. Lea más: Así golpearía la reforma tributaria el bolsillo de la clase media en Medellín

¿Cómo recuperar el control de las finanzas?