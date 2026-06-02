Sigue la purga en el Ejército: salen otros 10 tenientes coroneles, ¿qué hay detrás?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, firmó una resolución para llamar a calificar servicios a diez tenientes coroneles del Ejército por recomendación de la junta asesora de esa entidad que se reunió el pasado 22 de abril.
La decisión, tomada en plena época electoral de cara a la segunda vuelta, quedó formalizada mediante la Resolución 006332 del 1 de junio de 2026, suscrita por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El acto administrativo establece que los oficiales dejarán de prestar servicio activo y pasarán a situación de retiro efectivo una vez se surtan los trámites correspondientes.
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