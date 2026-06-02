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Sigue la purga en el Ejército: salen otros 10 tenientes coroneles, ¿qué hay detrás?

El acto administrativo establece que los oficiales dejarán de prestar servicio activo y pasarán a situación de retiro efectivo.

  • Oficiales del Ejército en ceremonia de ascenso. Foto: Colprensa
    Oficiales del Ejército en ceremonia de ascenso. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, firmó una resolución para llamar a calificar servicios a diez tenientes coroneles del Ejército por recomendación de la junta asesora de esa entidad que se reunió el pasado 22 de abril.

La decisión, tomada en plena época electoral de cara a la segunda vuelta, quedó formalizada mediante la Resolución 006332 del 1 de junio de 2026, suscrita por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El acto administrativo establece que los oficiales dejarán de prestar servicio activo y pasarán a situación de retiro efectivo una vez se surtan los trámites correspondientes.

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Los oficiales incluidos en la medida son los tenientes coroneles Jorge Eliecer González Hoyos, David Portilla Chaves, Édison Fernando Jiménez Rosero, Javier Ignacio Martínez Romero, Manuel Augusto Cabezas Cabezas, Cristhian Fernando Bernal Zambrano, Diego Ernesto Agudelo Núñez, Jair Alfonso Triana Garzón, Edward Felipe Castro Díaz y Carlos Andrés Bernal Noreña.

De acuerdo con lo conocido, esta decisión se tomó luego de que la junta asesora determinara que los diez oficiales ya habían completado el tiempo mínimo de servicio exigido por la ley para obtener el derecho a la asignación de retiro.

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La resolución dio a conocer que la propuesta fue presentada por el comandante del Ejército, mayor general Royer Gómez Herrera, quien está en el cargo desde finales de diciembre de 2025.

Los diez coroneles llevaban en la institución más de 21 años de servicio activo en la institución.

¿Barrida en las FF. MM.?

La salida de los diez militares, conocida este martes, se suma a una serie de resoluciones expedidas por el Gobierno nacional entre mayo y junio que han derivado en el retiro de cerca de 100 oficiales de las Fuerzas Militares, entre ellos mayores y tenientes coroneles, en medio de un proceso que ha generado preocupación en algunos sectores de la institución castrense.

De acuerdo con información divulgada por Semana, a comienzos del mes pasado, entre los uniformados afectados figuran al menos 40 oficiales con destacadas hojas de vida y amplia trayectoria operacional.

A este grupo se sumaron otros 30 oficiales cuyos nombres fueron incluidos en una nueva resolución publicada el pasado 5 de mayo de 2026.

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La mayoría de las decisiones han impactado al Ejército y se sustentan en la figura del llamamiento a calificar servicios, un mecanismo contemplado en la legislación militar que permite el retiro de oficiales que han cumplido los requisitos para acceder a la asignación de retiro.

Según las resoluciones conocidas hasta ahora, los oficiales retirados superaban los 20 años de servicio y habían cumplido con las evaluaciones requeridas para este procedimiento administrativo.

Las medidas han despertado inquietud entre integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares.

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Algunas fuentes consultadas señalaron que varios de los oficiales desvinculados cuentan con experiencia en operaciones estratégicas, formación en el exterior y cargos de alta responsabilidad dentro de la estructura militar.

Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa sostienen que estos movimientos hacen parte de los procesos ordinarios de administración del personal militar y corresponden a dinámicas habituales dentro de la carrera de los oficiales.

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