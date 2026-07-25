Juanes brilló en La Velada del Año VI ante 80.000 asistentes en Sevilla

El cantante colombiano Juanes fue protagonista de La Velada del Año VI, el evento organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El artista interpretó cuatro canciones en la antesala de una de las peleas más esperadas de la jornada, que reunió a miles de asistentes y millones de espectadores a través de internet.

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Al subir al escenario, Juanes saludó al público con un mensaje de agradecimiento. “¡Buenas tardes, noches, Sevilla! Qué alegría estar aquí con ustedes esta noche. Gracias, Ibai, por invitarnos, hermano. Gracias a ti y a toda la gente que está aquí. Esto se ve maravilloso, ustedes se ven mejor que nunca y esto apenas comienza”, dijo el cantante.