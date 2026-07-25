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Juanes brilló en La Velada del Año VI ante 80.000 asistentes en Sevilla

El colombiano abrió su presentación con cuatro canciones en La Velada del Año VI, evento de Ibai Llanos que reunió a 80.000 espectadores.

  • Juanes interpretó cuatro canciones durante La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla. FOTO CORTESÍA DE JUANES.
    Juanes interpretó cuatro canciones durante La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla. FOTO CORTESÍA DE JUANES.
El Colombiano
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hace 47 minutos
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El cantante colombiano Juanes fue protagonista de La Velada del Año VI, el evento organizado por el creador de contenido español Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El artista interpretó cuatro canciones en la antesala de una de las peleas más esperadas de la jornada, que reunió a miles de asistentes y millones de espectadores a través de internet.

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Al subir al escenario, Juanes saludó al público con un mensaje de agradecimiento. “¡Buenas tardes, noches, Sevilla! Qué alegría estar aquí con ustedes esta noche. Gracias, Ibai, por invitarnos, hermano. Gracias a ti y a toda la gente que está aquí. Esto se ve maravilloso, ustedes se ven mejor que nunca y esto apenas comienza”, dijo el cantante.

¿Qué artistas participan en el evento de Ibai Llanos?

La Velada del Año VI combinó espectáculos musicales con combates de boxeo. La programación incluye 10 peleas estelares y presentaciones de artistas como Anuel AA, Juanes y Yandel, quienes hacen parte del cartel musical del evento.

La propuesta vuelve a mezclar entretenimiento deportivo y conciertos en una misma producción, consolidando el formato impulsado por Ibai Llanos como uno de los eventos de streaming con mayor convocatoria internacional.

El estadio La Cartuja, en Sevilla, desempeña un papel fundamental en la realización del evento debido a su capacidad y características técnicas.

Con la instalación del ring sobre el césped y las sillas ubicadas en la pista, el recinto alcanzó una capacidad de 80.000 asistentes, convirtiéndose en uno de los eventos con mayor asistencia presencial en la historia del streaming.

Además, la infraestructura permitió operar un escenario móvil que se desplazó mecánicamente durante la jornada, facilitando la transición inmediata entre los combates de boxeo y las presentaciones musicales sin interrumpir el desarrollo del espectáculo.

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¿Dónde ver La Velada del Año VI?

La Velada del Año 2026 comenzó este sábado 25 de julio a las 12:00 del mediodía. Se espera que tenga una duración aproximada de ocho horas, entre combates y presentaciones musicales.

Para ver la transmisión del evento ingrese a este enlace:

Entérese: La Velada del Año 2026: cómo ver desde Colombia las peleas y el show de Juanes

Bloque de preguntas y repuestas

¿Cuántas canciones interpretó Juanes en La Velada del Año VI?
Juanes interpretó cuatro canciones durante su presentación en el estadio La Cartuja de Sevilla. Su actuación se realizó antes de una de las peleas más esperadas del evento organizado por Ibai Llanos.
¿Qué artistas participaron en La Velada del Año VI además de Juanes?
Según la información de la noticia, el cartel musical incluyó presentaciones de Anuel AA, Juanes y Yandel. No se mencionan otros artistas participantes.
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