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Se firman los contratos de logística y transmisión televisiva para la posesión de Abelardo, ¿cuánto costarán?

La Presidencia suscribió el primer contrato para organizar el cambio de mando presidencial. La logística y la transmisión televisiva costarán en conjunto $5.950 millones.

  • El Dapre firmó el primer contrato para organizar la logística del cambio de mando presidencial y los actos protocolarios de la posesión. FOTO EL COLOMBIANO.
    El Dapre firmó el primer contrato para organizar la logística del cambio de mando presidencial y los actos protocolarios de la posesión. FOTO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 60 minutos
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A 13 días de la posesión del nuevo Gobierno, ya se conocieron los primeros dos contratos para el cambio de mano entre los gobiernos de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro. Las primeras cuentas revelan que el costo de esos acuerdos rondaría los $6.000 millones.

Hay que recordar que recientemente el Congreso aprobó que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en el departamento del Cauca, y no en Bogotá como es tradición.

La decisión aún debe ser ratificada por la Cámara de Representantes para que el traslado sea definitivo, mientras continúa la incertidumbre sobre la intención del presidente electo de posesionarse en una guarnición militar.

Lo cierto es que el Gobierno del presidente Gustavo Petro dio el primer paso administrativo para organizar el traslado de poder.

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El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) firmó este sábado 25 de julio el contrato que permitirá planificar y producir la ceremonia de transmisión de mando, según información publicada por El Espectador.

El documento establece la logística necesaria para el acto oficial y otros eventos protocolarios relacionados con la transición presidencial.

Uno de los aspectos que llama la atención es que el contrato señala que la posesión se realizará “ante el Congreso de la República”, pese a las discusiones que se han generado alrededor del lugar donde tendría lugar la ceremonia.

Contrato de logística y transmisión televisiva

La suma de los contratos para la logística protocolaria y la transmisión televisiva elevará el costo total del cambio de mando presidencial a 5.950 millones de pesos.

El contrato firmado por el Dapre cubre la organización logística de la ceremonia, mientras que el Gobierno suscribió un convenio independiente con Inravisión, antes conocida como RTVC, por 2.450 millones de pesos, destinado exclusivamente a la transmisión televisiva del evento.

La cifra supera la registrada hace cuatro años. En 2022, la ceremonia de posesión se realizó, como es tradicional, en la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional, y la Presidencia firmó un contrato con Plaza Mayor Medellín para la organización logística del evento, cuyo valor fue cercano a 3.500 millones de pesos.

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A ese monto se sumó un contrato con RTVC por 1.500 millones de pesos, destinado a la transmisión televisiva de la ceremonia. En conjunto, el cambio de mando de 2022 costó alrededor de 5.000 millones de pesos, por lo que el proceso de este año representa un incremento cercano a 950 millones de pesos.

Eso significa que el costos de estos dos contratos tuvo un incremento de 19% frente a los valores registrados en 2022.

¿Quién estará a cargo de la logística del cambio de mando?

De acuerdo con la documentación revisada, la Corporación para el Desarrollo Regional será la entidad encargada de ejecutar las actividades contempladas en el convenio.

Entre sus responsabilidades estará la organización de la presentación de las cartas credenciales de las Misiones Especiales Extranjeras acreditadas para la transmisión de mando y la coordinación de la ceremonia de posesión presidencial.

El convenio no se limita al acto de posesión. También contempla la ceremonia de despedida de Petro en la Casa de Nariño, el saludo protocolario de las Misiones Especiales Extranjeras al nuevo jefe de Estado en el Palacio presidencial y la recepción oficial que el mandatario ofrecerá al cuerpo diplomático acreditado en Colombia.

Asimismo, el contratista deberá suministrar alimentación, refrigerios, bebidas y todos los elementos requeridos para el desarrollo de las actividades oficiales.

El contrato establece que “el servicio comprenderá la preparación, producción, transporte, conservación, presentación, entrega y, cuando corresponda, la prestación del servicio en sitio, garantizando condiciones de calidad, inocuidad y oportunidad acordes con las exigencias del protocolo diplomático e institucional”.

Además, el convenio incluye el montaje y posterior desmontaje de la infraestructura temporal necesaria para las distintas ceremonias.

El documento aclara expresamente que este contrato no cubre los servicios de comunicaciones estratégicas, prensa, producción audiovisual, difusión institucional, transmisión televisiva ni el cubrimiento periodístico de la transmisión de mando presidencial.

Por esa razón, el Gobierno firmó un contrato independiente con Inravisión, antes conocida como RTVC, por 2.450 millones de pesos, destinado exclusivamente a la producción y transmisión televisiva del evento.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué actividades diplomáticas están previstas durante el cambio de mando?
El contrato contempla la presentación de las cartas credenciales de las Misiones Especiales Extranjeras, el saludo protocolario de esas delegaciones al nuevo presidente y una recepción oficial para el cuerpo diplomático acreditado en Colombia.
¿Cuánto aumentó el costo del cambio de mando frente a la posesión presidencial de 2022?
De acuerdo con los valores incluidos en la noticia, el costo total pasó de aproximadamente 5.000 millones de pesos en 2022 a 5.950 millones de pesos este año, lo que representa un incremento cercano a 950 millones de pesos.
¿El contrato firmado por el Dapre define el lugar exacto donde será la ceremonia?
No completamente. El contrato únicamente indica que la posesión será “ante el Congreso de la República”, pero no confirma el lugar específico donde se realizará el acto, en medio del debate sobre la posibilidad de que tenga lugar en el Cauca.
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