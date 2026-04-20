Ellos son los dos integrantes del equipo de Sin senos sí hay paraíso imputados por homicidio doloso tras ataque armado que dejó tres muertos

Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29 años, las dos personas detenidas tras el ataque con arma blanca contra el equipo de grabación de la producción ‘Sin tetas sí hay paraíso’, fueron dejadas en libertad.

Correa y Sanabria fueron capturados en medio de circunstancias relacionadas con la defensa de dos compañeros de set que fueron asesinados por Josué Cubillos García, quien murió en el lugar de los hechos.

Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides.

Los hechos ocurrieron hacia las 2:14 de la tarde del sábado 18 de abril en el parqueadero del Instituto Roosevelt, ubicado en el barrio Los Laches de Bogotá.

Según información revelada por El Tiempo, Josué Cubillos Gaviria registraba al menos cuatro ingresos previos a centros de atención médica por temas de salud mental.

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Además, un día antes del hecho habría presentado un incidente en el instituto y contaba con un comparendo por porte de arma cortopunzante.

De acuerdo con los videos de seguridad, Cubillos agrede con arma blanca a dos integrantes del equipo de producción, causándoles heridas mortales.

Posteriormente, otros miembros del equipo intentan intervenir y lo persiguen dentro del parqueadero, momento en el que también se producen nuevas agresiones con arma blanca contra el atacante.

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Las imágenes muestran cómo uno de los conductores de la productora se encontraba tranquilamente fumando, sostenido de una reja del lugar, cuando un hombre pasó caminando a su lado. De manera inesperada, el sujeto se regresó y, sin mediar palabra alguna, lo hirió letalmente en el cuello utilizando un bisturí.

El dolor de la escena quedó registrado en un desgarrador audio donde se alcanza a escuchar un dramático “Por qué, por qué”, justo antes de que el trabajador de la productora se desplomara en el asfalto.

La situación escaló rápidamente cuando uno de sus compañeros, en un acto de valentía y desesperación, corrió para intentar auxiliarlo, pero lamentablemente también fue atacado de forma mortal por el agresor.