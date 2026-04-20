x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Ellos son los dos integrantes del equipo de Sin senos sí hay paraíso imputados por homicidio doloso tras ataque armado que dejó tres muertos

Correa y Sanabria fueron capturados en medio de circunstancias relacionadas con la defensa de dos compañeros de set.

  • Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides.
    Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Jorge Alexander Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29 años, las dos personas detenidas tras el ataque con arma blanca contra el equipo de grabación de la producción ‘Sin tetas sí hay paraíso’, fueron dejadas en libertad.

Correa y Sanabria fueron capturados en medio de circunstancias relacionadas con la defensa de dos compañeros de set que fueron asesinados por Josué Cubillos García, quien murió en el lugar de los hechos.

Las víctimas fueron identificadas como Nicolás Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides.

Los hechos ocurrieron hacia las 2:14 de la tarde del sábado 18 de abril en el parqueadero del Instituto Roosevelt, ubicado en el barrio Los Laches de Bogotá.

Según información revelada por El Tiempo, Josué Cubillos Gaviria registraba al menos cuatro ingresos previos a centros de atención médica por temas de salud mental.

Le puede interesar: Identifican a las primeras víctimas del ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

Además, un día antes del hecho habría presentado un incidente en el instituto y contaba con un comparendo por porte de arma cortopunzante.

De acuerdo con los videos de seguridad, Cubillos agrede con arma blanca a dos integrantes del equipo de producción, causándoles heridas mortales.

Posteriormente, otros miembros del equipo intentan intervenir y lo persiguen dentro del parqueadero, momento en el que también se producen nuevas agresiones con arma blanca contra el atacante.

Lea también: Actores de Sin senos sí hay paraíso reaccionan a tragedia en rodaje en Bogotá, ¿qué dijeron?

Las imágenes muestran cómo uno de los conductores de la productora se encontraba tranquilamente fumando, sostenido de una reja del lugar, cuando un hombre pasó caminando a su lado. De manera inesperada, el sujeto se regresó y, sin mediar palabra alguna, lo hirió letalmente en el cuello utilizando un bisturí.

El dolor de la escena quedó registrado en un desgarrador audio donde se alcanza a escuchar un dramático “Por qué, por qué”, justo antes de que el trabajador de la productora se desplomara en el asfalto.

La situación escaló rápidamente cuando uno de sus compañeros, en un acto de valentía y desesperación, corrió para intentar auxiliarlo, pero lamentablemente también fue atacado de forma mortal por el agresor.

A los dos capturados la Fiscalía les imputó el delito de homicidio doloso. Ambos se declararon inocentes y no aceptaron los cargos. Jorge Alexander Correa se presentó como miembro de la logística de la producción y Nelson Alfonso Sanabria como asistente de producción de la cuarta temporada de la serie.

¿Legítima defensa?

A ambos los está representando el conocido abogado Fabio Humar, quien sostiene que actuaron en legítima defensa y que ninguno cuenta con antecedentes penales, además de que reaccionaron en medio del impacto emocional provocado por el hecho violento.

No se pierda: ¿Los asesinó por no darle fuego para un cigarrillo? Lo que se sabe del triple crimen en Bogotá; responsable fue identificado

El ente acusador no solicitó medida de aseguramiento, al considerar que no representan un peligro para la sociedad. Aunque quedaron en libertad, Correa y Sanabria continúan vinculados al proceso y deberán comparecer ante las autoridades cuando sean requeridos.

Por su parte, la Secretaría de Integración Social de Bogotá informó que el presunto responsable del triple homicidio, identificado como Josué Cubillos Gaviria, no aparece registrado como beneficiario de programas de atención a población vulnerable de la entidad.

No se pierda: Identifican a las primeras víctimas del ataque en el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’

En un comunicado, la entidad precisó que, tras revisar sus bases de datos, el joven de 24 años no ha sido usuario de servicios sociales, no figura en el registro de habitantes de calle y tampoco está inscrito en el sistema de residentes de inquilinatos tipo pagadiarios.

La aclaración se da luego de los hechos ocurridos en una producción audiovisual en Bogotá, donde murieron tres personas, entre ellas el señalado agresor, según información de las autoridades.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos