¿Los asesinó por no darle fuego para un cigarrillo? Lo que se sabe del triple crimen en Bogotá; responsable fue identificado

Bogotá está consternada y sumida en la tristeza por el más reciente hecho violento que se registró este sábado 18 de abril en las inmediaciones del Instituto Roosevelt, en la carrera 4 con calle 17 del barrio Santa Fe, donde, mientras se rodaba la serie de televisión Sin senos sí hay paraíso, un hombre asesinó a dos miembros de la producción con un arma cortopunzante.

De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, se trató de un hecho de intolerancia, en el que el presunto responsable, sin mediar palabra, atacó a uno de los conductores con un bisturí, hiriéndolo de muerte. Luego, varias de las personas que estaban allí salieron en defensa de la víctima, pero el victimario hirió a dos más.

“Lamentablemente, producto de esta riña, pierden la vida tres personas, entre ellas el agresor y dos víctimas”, sentenció el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Sin embargo, y según información extraoficial aún sin confirmar, el señalado, quien al parecer llevaba un buen rato merodeando por la zona, habría llegado en medio del rodaje de la serie a pedir fuego para su cigarrillo; al recibir un no como respuesta, supuestamente procedió a atacar a su primera víctima por la espalda y el cuello, lo que desencadenó en dos decesos más, incluyendo el suyo.