Sismo de 4,1 sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, ¿lo sintió?

En menos de 30 minutos se generaron otros tres movimientos que se han sentido en el centro del país.

  • El movimiento sísmico tuvo epicentro en el departamento del Meta. Foto: SGC
    El movimiento sísmico tuvo epicentro en el departamento del Meta. Foto: SGC
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
Un sismo de magnitud 4,1 sacudió la mañana de este lunes, 2 de marzo, al centro de Colombia.

El movimiento se produjo a las 7:25 de la mañana y tuvo una profundidad superficial. Su epicentro, según el último boletín del Servicio Geológico Colombiano, se ubicó en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta.

Lea también: Sismo de magnitud 5,3 sacude a Colombia en la madrugada de este 1 de marzo

De acuerdo con el reporte en las redes sociales, el movimiento se sintió en otros departamentos como Tolima y Guaviare. Hasta el momento no se reportan afectaciones.

Tras este temblor se han reportado en la mañana de este lunes otros tres movimientos luego de las 7:25 a.m. con el mismo epicentro, los cuales han sido con magnitudes de 2,8; 2,9 y 2,4. La profundidad ha sido superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

El SGC mantiene la invitación abierta a la ciudadanía a informar si percibió el movimiento, a través de sus canales oficiales, con el fin de fortalecer el análisis de intensidad y consolidar el mapa de percepción del evento.

Cabe recordar que, ante la presencia de un sismo, lo recomendable es mantener la calma, buscar un punto de encuentro y alejarse de ventanas, vidrios, espejos, bibliotecas o muebles altos, lámparas y techos falsos.

Siga leyendo: Dos temblores sacudieron a Bogotá y el centro del país en la mañana de este jueves, ¿los sintió?

