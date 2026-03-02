Sismo de 4,1 sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, ¿lo sintió?

Un sismo de magnitud 4,1 sacudió la mañana de este lunes, 2 de marzo, al centro de Colombia.

El movimiento se produjo a las 7:25 de la mañana y tuvo una profundidad superficial. Su epicentro, según el último boletín del Servicio Geológico Colombiano, se ubicó en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta.

Lea también: Sismo de magnitud 5,3 sacude a Colombia en la madrugada de este 1 de marzo

De acuerdo con el reporte en las redes sociales, el movimiento se sintió en otros departamentos como Tolima y Guaviare. Hasta el momento no se reportan afectaciones.