Sismo de magnitud 5,3 sacude a Colombia en la madrugada de este 1 de marzo

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo tuvo como epicentro el municipio de Salazar, en el departamento de Norte de Santander.

    Reporte del temblor en la página del SGC. FOTO: Tomada de X.
El Colombiano
El Colombiano
hace 26 minutos
bookmark

Un sismo de magnitud 5,3 sacudió la madrugada de este domingo 1 de marzo el departamento de Norte de Santander.

El movimiento se produjo a las 5:12 a. m., tuvo una profundidad de 179 kilómetros y fue localizado cerca del municipio de Salazar, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano.

El reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) indica que el evento se ubicó en las coordenadas 7.71° de latitud y -72.91° de longitud.

El epicentro se situó a 13 kilómetros de Salazar, a 14 kilómetros de Arboledas y a 23 kilómetros de Gramalote, todos en el departamento de Norte de Santander.

En contexto: Temblor sacudió a Antioquia en la madrugada de este miércoles, ¿lo sintió?

Colombianos reportan el sismo

Según el SGC, la profundidad intermedia, 179 kilómetros, sugiere que, aunque el temblor pudo sentirse en varios municipios de Colombia, el riesgo de daños estructurales severos es menor frente a sismos superficiales.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones.

El SGC invita a la ciudadanía a informar si percibió el movimiento, a través de sus canales oficiales, con el fin de fortalecer el análisis de intensidad y consolidar el mapa de percepción del evento.

Una habitante de Cáchira, Norte de Santander, recibió la alerta sísmica de Google.

Entérese: Temblor de magnitud 4.7 sacudió a varios municipios de Antioquia, ¿lo sintió?

Así lo reportaron usuarios de X:

¿Por qué tiembla tanto en esta zona de Colombia?

La ubicación de Salazar no es casualidad, el municipio se encuentra en el área de influencia directa de uno de los fenómenos geológicos más activos del planeta: el Nido Sísmico de Bucaramanga.

Según la Maestría en Geotecnia de la UIS, a diferencia de otras regiones donde los sismos ocurren por fallas superficiales, en esta zona la actividad es constante debido a una anomalía tectónica. El Nido de Bucaramanga es el segundo nido sísmico más activo del mundo, superado solo por el de Hindú Kush en Afganistán.

Aquí se concentran miles de sismos al año (casi el 60% de la sismicidad del país) en un volumen muy reducido de la litósfera.

Le puede interesar: ¿Lo sintió? Temblor hoy en Los Santos, Santander, sacudió a Medellín

La razón científica, para la Maestría en Geotecnia de la UIS, radica en la subducción, es decir, en esta parte del noroccidente colombiano, la placa tectónica de Nazca se introduce por debajo de la placa Suramericana.

Según expertos del SGC, en las regiones de Santander y Norte de Santander existe un “acuñamiento” o contacto complejo donde restos de antiguas placas oceánicas están atrapados y sometidos a presiones extremas.

Además de la profundidad del temblor, la región está atravesada por sistemas de fallas superficiales de gran importancia, como la Falla de Bucaramanga-Santa Marta y la Falla del Zulia. Esta combinación de “bombardeo” sísmico profundo y estructuras superficiales frágiles hace que el departamento de Norte de Santander sea una de las zonas con mayor amenaza sísmica en el mapa nacional, asegura la UIS.

Además: El Servicio Geológico explicó por qué el temblor de 5.8 de este miércoles se sintió en tantas regiones del país

