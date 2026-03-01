Sismo de magnitud 5,3 sacude a Colombia en la madrugada de este 1 de marzo

Un sismo de magnitud 5,3 sacudió la madrugada de este domingo 1 de marzo el departamento de Norte de Santander.
El movimiento se produjo a las 5:12 a. m., tuvo una profundidad de 179 kilómetros y fue localizado cerca del municipio de Salazar, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano.
El reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC) indica que el evento se ubicó en las coordenadas 7.71° de latitud y -72.91° de longitud.
El epicentro se situó a 13 kilómetros de Salazar, a 14 kilómetros de Arboledas y a 23 kilómetros de Gramalote, todos en el departamento de Norte de Santander.
En contexto: Temblor sacudió a Antioquia en la madrugada de este miércoles, ¿lo sintió?