¿Traslados de Sneyder Pinilla y Olmedo López afectarán su ayuda en caso UNGRD?

El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota en Bogotá abrió un nuevo frente de discusión en medio de la investigación judicial del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El exdirector y exsubdirector de la entidad, respectivamente, considerados testigos clave en los procesos por el presunto direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos públicos, dejaron las guarniciones militares en las que permanecían recluidos y fueron llevados a un establecimiento penitenciario ordinario por decisión del Inpec.

La orden la dio el presidente Abelardo de la Espriella. La medida provocó cuestionamientos por sus condiciones de seguridad, particularmente porque ambos tienen compromisos de colaboración con la Fiscalía y deben declarar contra otras personas vinculadas al entramado, entre las que están dos exministros del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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Sin embargo, el cambio de establecimiento no implica, por sí mismo, que López y Pinilla pierdan los beneficios judiciales que tienen vigentes.

Así lo explicó a EL COLOMBIANO el abogado penalista Sebastián Rondón, quien hizo una distinción entre la situación jurídica de los dos procesados y las condiciones materiales en las que cumplen sus medidas de aseguramiento y las penas impuestas en algunos de sus procesos.

“No cambia la situación jurídica”, respondió Rondón al ser consultado sobre las consecuencias que podría tener el traslado desde los centros de reclusión militar hasta La Picota para la colaboración que mantienen con la justicia.

El jurista también explicó que el lugar en el que una persona permanece privada de la libertad no determina, por sí mismo, la vigencia de los acuerdos judiciales que ha obtenido dentro de sus procesos.

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En el caso de López y Pinilla, precisó que los principios de oportunidad que fueron aprobados por jueces de control de garantías conservan su eficacia jurídica pese al cambio de establecimiento penitenciario.

La precisión resulta relevante porque los dos exdirectivos no solo responden por su participación en el escándalo de corrupción, sino que también se comprometieron a colaborar con la Fiscalía mediante la entrega de información y sus declaraciones contra otros exfuncionarios.

En consecuencia, el traslado a la cárcel no deja sin efecto automáticamente esos compromisos ni significa que los beneficios concedidos hayan sido revocados.