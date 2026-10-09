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Video | Se salvó de milagro: árbol gigante cayó sobre el carro de Nicolás Hernández, jugador de América

Mientras se desplazaba para el sitio de entrenamiento en Cascajal, el defensa se vio sorprendido en la vía.

  • Así quedó la camioneta de Nicolás Hernández, defensa del América tras la emergencia que vivió mientras se desplazaba al entrenamiento en Cascajal. FOTO PANTALLAZO
    Así quedó la camioneta de Nicolás Hernández, defensa del América tras la emergencia que vivió mientras se desplazaba al entrenamiento en Cascajal. FOTO PANTALLAZO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El defensa Nicolás Hernández está a salvo tras vivir momentos de angustia, ya que mientras se desplazaba en su camioneta rumbo a Cascajal para el entrenamiento con América, un gigante árbol cayó sobre su auto.

En medio del pánico, Nicolás alcanzó a salir de la camioneta, mientras las personas que estaban cerca del lugar llegaron para auxiliarlo.

“¿Estás bien, no te pasó nada?”, le pregunta uno de los peatones que se acercó al jugador, mientras otras personas comentaban la magnitud del árbol que le había caído encima.

Además del árbol, la camioneta quedó rodeada de cables de alta tensión, por lo que tuvieron que solicitar la ayuda de las autoridades para poder retirar todo lo que cayó sobre el auto.

Nicolás, quien juega en América, afortunadamente no tuvo lesiones graves, solo algunos rasguños, y obviamente el pánico por lo que pasó, pues la caída del árbol lo tomó por sorpresa en el recorrido hacia Cascajal.

América se mide este fin de semana al DIM, en el estadio Pascual Guerrero, y el técnico David González prepara el equipo que está, a tres puntos, de confirmarse como primer clasificado a la siguiente fase de la Liga BetPlay.

Así se jugará la fecha 14 de la Liga

Con el empate 1-1 entre Fortaleza y Millonarios arrancó la fecha 14 de la Liga BetPlay que tendrá este viernes los duelos Alianza y Águilas Doradas, desde el Armando Maestre Pavajeu a las 6:00 de la tarde y desde las 8:10 p.m., Once Caldas recibirá en Palogrande a Llaneros.

El sábado serán dos juegos: Pereira ante Deportivo Cali desde el estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, a las 3:30 de la tarde, y Junior en el Romelio Martínez se enfrentará a Internacional de Bogotá a las 6:10 de la tarde; ambos están por fuera de los ocho.

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El domingo se tendrán tres juegos, con equipos que luchan por ingresar a los ocho o que quieren mantener su posición entre los parcialmente clasificados. Por ello, a las 4:05 de la tarde, Jaguares recibirá en el estadio Jaraguay la visita de Deportes Tolima; luego, a las 6:10 de la tarde, Chicó se medirá a Cúcuta en un duelo clave en la tabla del descenso y el plato fuerte del día será el duelo entre América en el Pascual Guerrero ante Independiente Medellín, dirigido por Luis Amaranto Perea, desde las 8:15 de la noche.

Luego, los partidos entre Atlético Nacional-Pasto y Santa Fe-Bucaramanga se jugarán en fechas posteriores. El Verde lo hará el 22 de octubre en el Atanasio Girardot, a las 8:00 de la noche, mientras que el Cardenal lo hará el 26 de octubre, a las 8:05 de la noche en El Campín.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y a qué hora juega América de Cali contra Independiente Medellín por la fecha 14?
El partido se disputará este domingo a las 8:15 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Este compromiso es el plato fuerte de la jornada de la Liga BetPlay.
¿Nicolás Hernández podrá jugar el partido entre América de Cali e Independiente Medellín?
Aunque solo presentó heridas menores, la decisión sobre su convocatoria o titularidad queda en manos del cuerpo técnico y el departamento médico del club.
¿Qué necesita América de Cali para asegurar su clasificación a la siguiente fase de la Liga BetPlay?
El equipo se encuentra a solo tres puntos de confirmar matemáticamente su pase a la siguiente ronda de la liga. Un triunfo en su duelo ante el DIM le aseguraría dicho cupo.
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