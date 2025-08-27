x

Dos soldados completan tres días desaparecidos después de participar en operación contra disidentes en Nariño

El Ejército advirtió que los soldados resultaron extraviados en una zona de alta complejidad montañosa y pidieron a la comunidad ser solidaria con los uniformados y entregar información de su paradero.

    Los soldados desaparecieron en medio de combates con las disidencias de alias Iván Mordisco. FOTO: Manuel Saldarriaga
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

El Ejército le perdió el rastro a dos soldados profesionales: los uniformados completaron tres días desaparecidos después de sostener combates con las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño.

Se trata de los soldados Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez, ambos pertenecen a las tropas del Batallón de Despliegue Rápido No. 5.

La información oficial señala que, en la madrugada de este 24 de agosto, las tropas adelantaron un operativo de control territorial en el corregimiento de Damasco del municipio de Cumbitara. En medio de la operación se registró un enfrentamiento con los disidentes de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.

En medio del intercambio de disparos se produjo la desaparición de los dos uniformados.

“Resultan extraviados en un área de alta complejidad geográfica, los soldados profesionales Brayan Estiven Ruiz Toro y Jeison García Rodríguez”, apuntó el Ejército.

No es para menos, el municipio de Cumbitara está atravesado por el río el Patía y por los filos de la cordillera occidental.

El Ejército mantiene activados los protocolos de búsqueda, seguridad y reacción. Tiene desplegadas en la zona varias unidades de rastreo, reconocimiento y movilidad.

“Estos esfuerzos están siendo apoyados con aeronaves, equipos de comunicaciones y tecnología especializada, con el fin de garantizar la ubicación y recuperación segura de nuestros soldados”, apuntó la fuerza oficial.

Desde el Ejército hicieron un llamado para que la comunidad de damasco se solidarice con los soldados desaparecidos y entregue información que permita dar con los uniformados en la línea 3248974902.

Ese número telefónico fue habilitado para recibir datos que permitan ayudar a localizar a los dos soldados profesionales.

“La Tercera División del Ejército Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa, la soberanía y la seguridad de los colombianos, al tiempo que expresa a las familias de los soldados extraviados todo el respaldo institucional y la certeza de que no se escatimarán esfuerzos para su pronta ubicación”, apuntó el comunicado.

