El prontuario criminal de “Jimmy Parra”, terrorista señalado de instigar el secuestro de 34 militares en Guaviare

El Ejército Nacional señaló al presunto disidente de las Farc que, de acuerdo con sus pesquisas, está instigando a la comunidad del municipio de El Retorno, Guaviare, para el secuestro de 34 militares.

Se trata de Jhon Wilmer Ulcué Trochez, alias Jimmy Parra o “Jimmy Martínez”, supuesto cabecilla del frente 44 del Estado Mayor Central de las Farc (EMC), la disidencia que lidera Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”).

En un comunicado publicado en la tarde de este martes, la Institución castrense informó que “en una flagrante violación al DIH, tropas de las @FuerzasMilCol fueron objeto de una asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de alias ‘Jimmy Parra’, cabecilla del grupo armado organizado residual estructura 44, impiden el desarrollo normal de las labores constitucionales en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, Guaviare; esto tras la operación militar que permitió neutralizar al cabecilla alias ‘Dumar’”.

La citada operación militar fue ejecutada el pasado domingo, cuando las Fuerzas Especiales incursionaron en un campamento de los disidentes, dando de baja a 10 de ellos, incluyendo al reseñado Willinton Vanegas Leyva (“Dúmar”).

Debido a la lejanía y difíciles condiciones topográficas del sitio, la extracción de las tropas y de los cuerpos se demoró más de 24 horas, lo que le dio tiempo a “Jimmy Parra” de instigar a la población civil.

Cerca de 600 personas rodearon a los soldados, los secuestraron y los obligaron a recluirse en viviendas. Algunos de los participantes de la asonada reclamaron la devolución de los cadáveres de los disidentes.