Vivir o morir: Soldados se lanzaron del avión Hércules en Putumayo y así habrían sobrevivido al accidente

En medio del caos y los gritos dentro del avión Hércules que se precipitaba a tierra en Puerto Leguízamo, Putumayo, varios soldados tomaron una decisión de vida o muerte: lanzarse al vacío para intentar salvar sus vidas. Hoy, los testimonios de los sobrevivientes y el tipo de heridas que presentan comienzan a revelar cómo algunos lograron escapar de la tragedia.
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Los militares que estaban en el avión militar siniestrado se habrían tirado de la aeronave cuando esta iba colapsando, lo que habría salvado vidas, pero también habría determinado la naturaleza de las lesiones.
Así lo confirmó el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, Carlos Claros, y lo aseguró por el reporte de las heridas que sufrieron los uniformados, quienes, producto del pánico, optaron por lanzarse al vacío, pese a no contar con paracaídas.
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Uno de esos relatos es el del soldado profesional Jhony Ortiz, quien, tras sobrevivir al siniestro, logró comunicarse con su esposa para asegurarle que estaba con vida. Su historia, conocida a través de Blu Radio, describe los angustiosos segundos dentro de la aeronave y cómo, en medio del pánico, encontró una forma de salir antes de la explosión.