Tenga cuidado: delincuentes se hacen pasar por colaboradores de Famisanar para obtener datos personales

La EPS Famisanar emitió una alerta a sus afiliados y a la opinión pública tras detectar reportes de comunicaciones fraudulentas en las que terceros se hacen pasar por la entidad para solicitar información personal.
Según informó la organización, “no ha dispuesto ni autorizado ninguna línea telefónica” para contactar a usuarios con el propósito de pedir datos sensibles o gestionar trámites como cambios de EPS. La advertencia surge luego de que varios usuarios reportaran llamadas y mensajes provenientes de canales no oficiales.