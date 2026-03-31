Tenga cuidado: delincuentes se hacen pasar por colaboradores de Famisanar para obtener datos personales

La EPS Famisanar emitió una alerta a sus afiliados y a la opinión pública tras detectar reportes de comunicaciones fraudulentas en las que terceros se hacen pasar por la entidad para solicitar información personal. Según informó la organización, “no ha dispuesto ni autorizado ninguna línea telefónica” para contactar a usuarios con el propósito de pedir datos sensibles o gestionar trámites como cambios de EPS. La advertencia surge luego de que varios usuarios reportaran llamadas y mensajes provenientes de canales no oficiales.

La EPS aseguró que no solicita información personal ni realiza trámites por líneas no autorizadas.

De acuerdo con la entidad, estas comunicaciones incluyen solicitudes de información privada e incluso el envío de enlaces que ofrecen supuestos servicios. En ese sentido, la EPS señaló que personas ajenas estarían suplantando su identidad para obtener datos de los afiliados. Le puede interesar: El VPH sigue siendo de las infecciones de transmisión sexual más comunes en Colombia Ante esta situación, la organización hizo un llamado a la ciudadanía a no compartir información confidencial. En el comunicado, insistió en que “no compartan datos personales, claves, códigos o información sensible” a través de medios no verificados. Además, recomendó a los usuarios validar siempre la autenticidad de cualquier contacto antes de responder. Como medida preventiva, invitó a acudir directamente a sus canales oficiales de atención para resolver dudas o realizar trámites de manera segura.

La EPS también reiteró que la protección de la información de sus afiliados es una prioridad y aseguró que continuará reforzando sus mecanismos de prevención frente a este tipo de fraudes. Amplíe la noticia: Kevin Acosta: la cara de la crisis del sistema de salud y de la indolencia de Petro y Jaramillo Bloque de preguntas y respuestas