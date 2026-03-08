Así se votaron las consultas presidenciales en Antioquia: la Gran Consulta de Paloma Valencia se lleva el 90% de la votación

Superado el 82% de las mesas informadas, la Gran Consulta por Colombia barrió en la votación de Antioquia por las consultas presidenciales en las elecciones de este domingo 8 de marzo con más del 90% de participación de los sufragios depositados por ese tarjetón.

Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, quintuplica la votación del segundo en la lista: lleva 585.000 votos (60%) contra los 99.000 alcanzados por el exgobernador Aníbal Gaviria Correa (10%).

Después se ubican Juan Daniel Oviedo con 97.000; Juan Carlos Pinzón con 29.000; Vicky Dávila con 29.000; Juan Manuel Galán con 21.000 (2,1%); Mauricio Cárdenas con 6.800 (0,67%); Enrique Peñalosa con 6.600 y David Luna con 6.400.