Así se votaron las consultas presidenciales en Antioquia: la Gran Consulta de Paloma Valencia se lleva el 90% de la votación

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, superó los 585.000 votos en el departamento; Daniel Quintero solo lleva 36.000.

  • Paloma Valencia ganó la Gran Consulta por Colombia: en Antioquia barrió con el 90% de los votos de las tres consultas. FOTOS: Cortesía
hace 2 horas
bookmark

Superado el 82% de las mesas informadas, la Gran Consulta por Colombia barrió en la votación de Antioquia por las consultas presidenciales en las elecciones de este domingo 8 de marzo con más del 90% de participación de los sufragios depositados por ese tarjetón.

Le puede interesar: Urgente: Paloma Valencia es la virtual ganadora de la Gran Consulta por Colombia

Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, quintuplica la votación del segundo en la lista: lleva 585.000 votos (60%) contra los 99.000 alcanzados por el exgobernador Aníbal Gaviria Correa (10%).

Después se ubican Juan Daniel Oviedo con 97.000; Juan Carlos Pinzón con 29.000; Vicky Dávila con 29.000; Juan Manuel Galán con 21.000 (2,1%); Mauricio Cárdenas con 6.800 (0,67%); Enrique Peñalosa con 6.600 y David Luna con 6.400.

¿Cuántos votos sacó Daniel Quintero en Antioquia?

El exalcalde Daniel Quintero apenas supera los 36.000 votos dentro de la consulta Frente por la Vida, el 3,6% de la votación total de todas las consultas.

Roy Barreras quedó detrás con 12.000 votos (1,28% de participación).

La baja participación de esta consulta se entiende como un voto sanción del electorado paisa contra cualquier cercanía al Gobierno Nacional, premiando, en cambio, las posturas de oposición que hoy capitalizan el sentimiento regionalista.

Lea además: Video | Impresionante fila de más de 2.000 personas intentando cruzar ilegalmente la frontera, ¿para votar en las elecciones?

Según la encuesta Invamer Poll de junio de 2025, la última disponible, la desaprobación del presidente Gustavo Petro en Medellín era del 81%, la más alta de todas las ciudades capitales; el indicador se mantuvo entre 68% y 81% desde febrero de 2023.

A Quintero, además, le pasó factura en su tierra el grueso listado de investigaciones y procesos judiciales que enfrentan el exalcalde y su círculo que completan 43 investigaciones por presunta corrupción.

¿Cuántos votos logró Claudia López en Antioquia?

La exalcadesa de Bogotá, Claudia López, obtuvo más de 33.000 votos dentro de la Consulta de las soluciones en Antioquia.

Segundo se situó Leonardo Huerta con solo 2.700 sufragios.

Siga leyendo: Atención: Claudia López es la virtual ganadora de la Consulta de las Soluciones

Las tres consultas presidenciales en Antioquia superaron el millón de votos: 89% fueron válidos, 5,3% fueron nulos y 4,9% no fueron marcados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos votos sacó Daniel Quintero en Antioquia este 2026?
El exalcalde Daniel Quintero obtuvo apenas supera los 36.000 votos en Antioquia dentro de la consulta Frente por la Vida. Esta cifra representa solo el 3,6% de la votación total de las consultas en el departamento
¿Cómo le fue a Aníbal Gaviria en la votación de Antioquia?
¿Cómo le fue a Aníbal Gaviria en la votación de Antioquia? El exgobernador Aníbal Gaviria alcanzó el segundo lugar en la Gran Consulta dentro del departamento con 99.000 votos (10%), quedando muy por debajo de los 585.000 obtenidos por la senadora Paloma Valencia.
¿Cuál es el nivel de desaprobación de Gustavo Petro en Medellín?
Según datos de Invamer Poll referenciados en la jornada, la desaprobación del presidente Gustavo Petro en Medellín alcanzó picos del 81%, siendo la más alta entre las ciudades capitales de Colombia
