Dos temblores en Los Santos, Santander, despertaron al país este 18 de abril

La madrugada de este sábado estuvo marcada por la actividad sísmica en Colombia. El oriente del país volvió a sentir temblores proveniente de una de las zonas con mayor actividad tectónica del mundo, el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. Aunque la profundidad de ambos eventos mitigó la percepción en superficie, los sismos lograron alertar a miles de ciudadanos. A continuación, el reporte detallado del Servicio Geológico Colombiano (SGC) de los dos movimientos telúricos confirmados por las autoridades competentes. Puede leer: Sismo de 4,1 sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, ¿lo sintió?

Así fue el primer temblor: magnitud 4.6

El primer evento sísmico y el de mayor intensidad se registró cuando el reloj marcaba las 05:24 a. m. De acuerdo con el boletín actualizado emitido por el SGC, la magnitud fue de 4.6 en la escala de Richter. Con una profundidad de 147 kilómetros, epicentro en Los Santos, Santander; y los municipios más cercanos fueron Los Santos (a 9 km), Jordán (a 12 km) y Zapatoca (a 16 km), todos ubicados en el departamento de Santander. Dada su magnitud moderada, el temblor fue reportado como sentido en varios municipios aledaños y en el área metropolitana de Bucaramanga, así como en zonas de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia.

Segundo sismo sacudió la región media hora después

Apenas 29 minutos después del primer sacudón, a las 05:53 a. m., los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano detectaron un nuevo movimiento telúrico en la misma zona geográfica. Esta vez la magnitud fue de 3.3 en la escala de Richter, con una profundidad de 148 kilómetros y epicentro en Los Santos, Santander.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?