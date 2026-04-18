Dos temblores en Los Santos, Santander, despertaron al país este 18 de abril

La madrugada de este sábado estuvo marcada por la actividad sísmica en Colombia. El oriente del país volvió a sentir temblores proveniente de una de las zonas con mayor actividad tectónica del mundo, el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.
Aunque la profundidad de ambos eventos mitigó la percepción en superficie, los sismos lograron alertar a miles de ciudadanos. A continuación, el reporte detallado del Servicio Geológico Colombiano (SGC) de los dos movimientos telúricos confirmados por las autoridades competentes.
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