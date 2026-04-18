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Dos temblores en Los Santos, Santander, despertaron al país este 18 de abril

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que los movimientos telúricos, originados en el departamento de Santander, alcanzaron magnitudes de 4.6 y 3.3.

  • El primer evento sísmico y el de mayor intensidad se registró cuando el reloj marcaba las 05:24 a. m. FOTO: SGC.
    El primer evento sísmico y el de mayor intensidad se registró cuando el reloj marcaba las 05:24 a. m. FOTO: SGC.
El Colombiano
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hace 39 minutos
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La madrugada de este sábado estuvo marcada por la actividad sísmica en Colombia. El oriente del país volvió a sentir temblores proveniente de una de las zonas con mayor actividad tectónica del mundo, el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

Aunque la profundidad de ambos eventos mitigó la percepción en superficie, los sismos lograron alertar a miles de ciudadanos. A continuación, el reporte detallado del Servicio Geológico Colombiano (SGC) de los dos movimientos telúricos confirmados por las autoridades competentes.

Puede leer: Sismo de 4,1 sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, ¿lo sintió?

Así fue el primer temblor: magnitud 4.6

El primer evento sísmico y el de mayor intensidad se registró cuando el reloj marcaba las 05:24 a. m. De acuerdo con el boletín actualizado emitido por el SGC, la magnitud fue de 4.6 en la escala de Richter.

Con una profundidad de 147 kilómetros, epicentro en Los Santos, Santander; y los municipios más cercanos fueron Los Santos (a 9 km), Jordán (a 12 km) y Zapatoca (a 16 km), todos ubicados en el departamento de Santander.

Dada su magnitud moderada, el temblor fue reportado como sentido en varios municipios aledaños y en el área metropolitana de Bucaramanga, así como en zonas de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia.

Entérese: Temblor de magnitud 3.0 sacudió al Eje Cafetero en la mañana de este jueves

Segundo sismo sacudió la región media hora después

Apenas 29 minutos después del primer sacudón, a las 05:53 a. m., los sistemas de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano detectaron un nuevo movimiento telúrico en la misma zona geográfica.

Esta vez la magnitud fue de 3.3 en la escala de Richter, con una profundidad de 148 kilómetros y epicentro en Los Santos, Santander.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

Para entender este fenómeno geográfico, es fundamental recordar que el municipio de Los Santos está situado sobre el Nido Sísmico de Bucaramanga.

Este es uno de los tres nidos sísmicos más activos del planeta, junto con el de Hindu Kush (Afganistán) y el de Vrancea (Rumania).

En esta región, las placas tectónicas (Nazca, Suramericana y Caribe) convergen y se fracturan constantemente a grandes profundidades, lo que explica la alta recurrencia de temblores diarios, la mayoría de ellos imperceptibles para el ser humano.

Según la Maestría en Geotecnia de la UIS, a diferencia de otras regiones donde los sismos ocurren por fallas superficiales, en esta zona la actividad es constante debido a una anomalía tectónica. El Nido de Bucaramanga es el segundo nido sísmico más activo del mundo, superado solo por el de Hindú Kush en Afganistán.

Aquí se concentran miles de sismos al año (casi el 60% de la sismicidad del país) en un volumen muy reducido de la litósfera.

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La razón científica, para la Maestría en Geotecnia de la UIS, radica en la subducción, es decir, en esta parte del noroccidente colombiano, la placa tectónica de Nazca se introduce por debajo de la placa Suramericana.

Según expertos del SGC, en las regiones de Santander y Norte de Santander existe un “acuñamiento” o contacto complejo donde restos de antiguas placas oceánicas están atrapados y sometidos a presiones extremas.

Además de la profundidad del temblor, la región está atravesada por sistemas de fallas superficiales de gran importancia, como la Falla de Bucaramanga-Santa Marta y la Falla del Zulia. Esta combinación de “bombardeo” sísmico profundo y estructuras superficiales frágiles hace que el departamento de Norte de Santander sea una de las zonas con mayor amenaza sísmica en el mapa nacional, asegura la UIS.

Además: El Servicio Geológico explicó por qué el temblor de 5.8 de este miércoles se sintió en tantas regiones del país

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