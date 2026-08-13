Hermanos perdieron a su madre, abuela y hermano en terremoto de Venezuela; llegaron a Cali y días después repitieron la tragedia

No pasaron dos meses antes de que otro terremoto sacudiera la vida de Winder y Deivi Delfín en Cali. Los dos hermanos perdieron a tres familiares por los sismos de Venezuela el pasado 24 de junio y se habían venido a la capital del Valle tras la tragedia.
Perdieron a su madre, su abuela y su hermano menor. Según reportó The New York Times, que ha seguido su historia desde el vecino país, buscaron a sus familiares entre los escombros de La Guaira, con un cuchillo de cocina y una pala.
En Venezuela, cuando seguía la búsqueda, Winder contó su historia. “Yo venía de la playa, me quería llevar a mi hermano chiquito para la playa y mi mamá no quiso. ‘Déjame a Moisés aquí’. Entonces me fui con mi hermano menor (Deivi). Cuando salgo de la playa empieza todo el derrumbe y yo lo empujo a él hasta que se agarre a una planta eléctrica”, narró.
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“Luego me agarré yo, miré hacia arriba y veo que todo el desastre viene hacia acá, lo que hago es cerrar mis ojos y que sea lo que Dios quiera. Pensé en mi mamá, mi abuelo y mi hermanito chiquito”.
En Venezuela, uno de ellos dijo “yo venía de la playa, me quería llevar a mi hermano chiquito para la playa y mi mamá no quiso. Déjame a Moisés aquí.