¿Dónde podría sentirse con más fuerza un terremoto en Colombia? Estas son las zonas de mayor amenaza, según el Idiger

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 10 de agosto de 2026 un terremoto de magnitud 7,4, ocurrido a las 7:34 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros.
El movimiento, asociado a la actividad tectónica del territorio, se encuentra entre los sismos de mayor magnitud registrados en Colombia durante la última década. El evento generó nuevas preguntas sobre las zonas del país donde un terremoto podría producir mayores efectos y sobre las condiciones que determinan la amenaza sísmica.