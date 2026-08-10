¿Dónde podría sentirse con más fuerza un terremoto en Colombia? Estas son las zonas de mayor amenaza, según el Idiger

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 10 de agosto de 2026 un terremoto de magnitud 7,4, ocurrido a las 7:34 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros. El movimiento, asociado a la actividad tectónica del territorio, se encuentra entre los sismos de mayor magnitud registrados en Colombia durante la última década. El evento generó nuevas preguntas sobre las zonas del país donde un terremoto podría producir mayores efectos y sobre las condiciones que determinan la amenaza sísmica.

Durante la tarde, el SGC informó que se habían registrado más de 30 réplicas, con magnitudes entre 1,4 y 4,8 y profundidades inferiores a 100 kilómetros. Estos movimientos se localizaron en el área del epicentro y también en el municipio de Sipí, Chocó. El comportamiento sísmico registrado este lunes vuelve la atención hacia la ubicación geográfica de Colombia y la dinámica tectónica que caracteriza al territorio. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), el país se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del planeta. La entidad señala que “Colombia se localiza dentro de una de las zonas sísmicas más activas de la Tierra, pues en la región convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe contra la placa Suramericana”. La interacción entre estas placas está relacionada con la formación de montañas, cordilleras y fallas geológicas. En la costa Pacífica, además, se presenta un proceso de subducción en el que “la placa Nazca se introduce debajo de la placa Suramericana”. En este proceso, material rocoso ingresa al manto terrestre y, debido a las altas temperaturas, puede fundirse para posteriormente participar en procesos volcánicos asociados a la Cordillera Central.

¿Dónde se concentra la amenaza sísmica en Colombia?

La sismicidad del país está relacionada principalmente con la actividad de la zona de subducción del Pacífico colombiano y con las fallas geológicas activas distribuidas en diferentes regiones. Según los mapas de amenaza sísmica del Servicio Geológico Colombiano, los sectores con mayor amenaza se concentran principalmente en la región Pacífica, el Eje Cafetero y varios puntos de la Cordillera Oriental. Entre las ciudades y zonas identificadas con mayor amenaza sísmica se encuentran Cali, Pasto, Popayán, Pereira, Manizales, Armenia, Bucaramanga y Cúcuta, de acuerdo con los mapas de amenaza sísmica del Servicio Geológico Colombiano. La amenaza también comprende diferentes áreas de Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Santander y Norte de Santander. A estas se suman sectores del occidente de Antioquia y del piedemonte llanero, donde la presencia de fallas geológicas activas influye en las condiciones de amenaza. En un nivel intermedio aparecen ciudades como Bogotá, Medellín, Ibagué, Tunja y Neiva. Esto significa que, aunque su nivel de amenaza es diferente al de las regiones identificadas como de mayor exposición, también pueden experimentar movimientos sísmicos con efectos sobre la población y la infraestructura. La amenaza sísmica se entiende como la probabilidad de ocurrencia de eventos sísmicos y de los movimientos del terreno que estos pueden generar en un sitio determinado durante un periodo específico. Para establecerla, se consideran las fallas geológicas activas identificadas y los registros históricos e instrumentales disponibles. El Servicio Geológico Colombiano es la entidad responsable, en el ámbito nacional, de la evaluación y el monitoreo de la actividad sísmica.

El “Nido Sísmico” de Bucaramanga

El Idiger explica que la zona que concentra una actividad sísmica significativa es el denominado “Nido sísmico de Bucaramanga”, cuyos epicentros se ubican principalmente en la Mesa de Los Santos, en Santander. El Idiger lo describe como “una de las zonas con mayor concentración de eventos sísmicos en Colombia”. En este sector se registran miles de movimientos sísmicos cada año. La mayoría no es percibida por la población, pero sus registros son utilizados para el monitoreo y el análisis científico de la actividad tectónica.

Los principales sismos registrados en Colombia

Los registros de sismicidad histórica recopilados por el Servicio Geológico Colombiano incluyen eventos ocurridos desde el siglo XVII. Entre los principales se encuentran: Pamplona, Norte de Santander: 16 de enero de 1644, magnitud 6.5 e intensidad máxima 9 en EMS-98. Honda, Tolima: 16 de junio de 1805, magnitud 6.1 e intensidad máxima 9. Altamira, Huila: 16 de noviembre de 1827, magnitud 7.1 (Mw) e intensidad máxima 10. Santiago, Putumayo: 20 de enero de 1834, magnitud 6.7 (Mw) e intensidad máxima 9. Cúcuta, Norte de Santander: 18 de mayo de 1875, magnitud 6.8 (Mw) e intensidad máxima 10. Costa Pacífica, Pacífico: 31 de enero de 1906, magnitud 8.8 (Mw) e intensidad máxima 10. Villavicencio, Meta: 31 de agosto de 1917, magnitud 6.7 (Mw) e intensidad máxima 9. Cumbal, Nariño: 14 de diciembre de 1923, magnitud 6.2 (Mw) e intensidad máxima 9. Arboledas, Norte de Santander: 8 de julio de 1950, magnitud 6.1 (Mw) e intensidad máxima 9. Colombia, Huila: 9 de febrero de 1967, magnitud 7.0 (Mw) e intensidad máxima 10. Costa Pacífica, Pacífico: 12 de diciembre de 1979, magnitud 8.1 (Mw) e intensidad máxima 10. Popayán, Cauca: 31 de marzo de 1983, magnitud 5.6 (Mw) e intensidad máxima 9. Murindó, Antioquia: 18 de octubre de 1992, magnitud 7.1 (Mw) e intensidad máxima 10. Eje Cafetero: 25 de enero de 1999, magnitud 6.1 e intensidad máxima 9. La información histórica evidencia que distintas regiones del país han registrado terremotos de magnitudes e intensidades considerables. Entre ellos aparecen los eventos de Altamira en 1827, Cúcuta en 1875, la costa Pacífica en 1906 y 1979, Huila en 1967 y Murindó en 1992. El sismo registrado este 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar se incorpora a un contexto de actividad sísmica que las autoridades mantienen bajo monitoreo, mientras continúan los registros de réplicas en Chocó.

El 83 % de la población está en zonas de amenaza intermedia y alta

El territorio colombiano presenta tres niveles de amenaza sísmica: alta, intermedia y baja. Aproximadamente el 83 % de la población nacional está ubicada en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. La evaluación de estas condiciones también permite estimar los posibles efectos económicos y sociales de un terremoto. El “Atlas de Riesgo de Colombia: revelando los desastres latentes”, publicado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, contiene estimaciones de pérdidas económicas a partir de los resultados de evaluaciones probabilistas de riesgo por sismos, así como los indicadores de riesgo integral, a nivel departamental y municipal.

Prevención y reducción del riesgo sísmico

Actualmente, no existe una tecnología que permita establecer con exactitud cuándo ocurrirá un terremoto. Por ello, la gestión del riesgo se concentra en reducir sus posibles consecuencias mediante construcciones sismorresistentes, simulacros, planes de emergencia y medidas de preparación. El Idiger señala que “El riesgo sísmico no se puede eliminar, pero sí se puede modificar o reducir implementando medidas de prevención y de mitigación sobre los elementos expuestos”. La identificación de las zonas con mayor amenaza permite orientar los estudios técnicos, las normas de construcción y las acciones de preparación de la población. El monitoreo del SGC, junto con los estudios sobre fallas geológicas y comportamiento del terreno, permite mantener actualizada la información sobre las condiciones sísmicas de las diferentes regiones del país. El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes con epicentro en Chocó y las réplicas reportadas posteriormente ponen nuevamente en contexto la actividad sísmica del territorio colombiano, pero la existencia de una amenaza no permite determinar cuándo ocurrirá un próximo evento ni cuál será su magnitud. La preparación y las medidas de reducción del riesgo continúan siendo los principales mecanismos para disminuir sus posibles efectos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: