Salario mínimo 2027: ministro de Hacienda cuestiona alza del 23%, ¿cuánto subiría?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionó el incremento de 23% que la anterior administración decretó para el salario mínimo de 2026 y dejó entrever la posición que tendrá el Gobierno Nacional en las negociaciones que comenzarán en diciembre para definir el ajuste de 2027. Gómez calificó el aumento aplicado este año como “un hecho de irresponsabilidad populista con el fin de ganar unas elecciones y conservar el poder”. El jefe de la cartera de Hacienda también consideró que el incremento del salario mínimo fue “absolutamente innecesario” y contrario al momento que atravesaba la economía. Según comentó en un video publicado por Infobae, el aumento habría tenido efectos sobre el consumo privado, que actualmente también estaría contribuyendo a las presiones inflacionarias. Además, señaló que las mayores compras de bienes del exterior llevaron las importaciones a crecer y contribuyeron a que el déficit comercial se encuentre en su nivel más alto de la historia.

Así las cosas, sus declaraciones dan a entrever que este Gobierno se inclinará por un ajuste más cercano a la fórmula tradicional que define un incremento con base en los datos de inflación anual y productividad laboral. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación anual de 6,24% en agosto.

Este resultado todavía se encuentra por encima de la meta de inflación del Banco de la República, establecida en 3%. Con este escenario, el incremento del salario mínimo para 2027 podría ubicarse en diferentes niveles, dependiendo del resultado de la negociación entre los distintos actores que participan en la definición del ajuste.

¿Cuánto subiría el salario mínimo si aumenta 6%?

Con eso de fondo, hay varios escenarios posibles. Uno podría ser un incremento de 6%. Con ese ajuste, el salario mínimo vigente, que actualmente es de $1.750.905, pasaría a aproximadamente $1.855.959 en 2027. Esto representaría un aumento cercano a $105.054 mensuales sobre el salario básico. Si el incremento fuera de 7%, el salario mínimo llegaría a aproximadamente $1.873.468. En este escenario, el aumento sería de unos $122.563 mensuales frente al salario mínimo vigente en 2026.

Un incremento de 8% toma fuerza

Otro escenario que comienza a tomar fuerza es el de un incremento cercano al 8%. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas estimó que ese porcentaje podría estar entre los más cercanos al ajuste que finalmente se defina para 2027. En un reciente diálogo con El Colombiano, Cárdenas sostuvo: “Yo diría que la cifra más cercana a lo que va a ser el incremento del salario mínimo será 8 % en ausencia de politiquería”.

El salario mínimo vigente en 2026 es de $1.750.905 y podría aumentar entre 6% y 8% en 2027, según los escenarios planteados. FOTO CAMILO SUÁREZ

Si se concreta un aumento de 8%, el salario mínimo de $1.750.905 pasaría a aproximadamente $1.890.977 en 2027. El incremento sería entonces de unos $140.072 mensuales sobre el salario básico. El efecto también se sentiría en el ingreso de los trabajadores que reciben el auxilio de transporte. Si este beneficio aumentara igualmente 8%, pasaría de $249.095 a cerca de $269.023. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En ese escenario, un trabajador que recibe tanto el salario mínimo como el auxilio de transporte tendría un ingreso mensual de alrededor de $2,16 millones.

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