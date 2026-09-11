Salario mínimo 2027: ministro de Hacienda cuestiona alza del 23%, ¿cuánto subiría?

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, cuestionó el incremento de 23% que la anterior administración decretó para el salario mínimo de 2026 y dejó entrever la posición que tendrá el Gobierno Nacional en las negociaciones que comenzarán en diciembre para definir el ajuste de 2027.
Gómez calificó el aumento aplicado este año como “un hecho de irresponsabilidad populista con el fin de ganar unas elecciones y conservar el poder”.
El jefe de la cartera de Hacienda también consideró que el incremento del salario mínimo fue “absolutamente innecesario” y contrario al momento que atravesaba la economía.
Según comentó en un video publicado por Infobae, el aumento habría tenido efectos sobre el consumo privado, que actualmente también estaría contribuyendo a las presiones inflacionarias. Además, señaló que las mayores compras de bienes del exterior llevaron las importaciones a crecer y contribuyeron a que el déficit comercial se encuentre en su nivel más alto de la historia.