‘Milagro Week’: así funcionará la estrategia del Gobierno para atraer inversión y buscar un crecimiento del 6 %

El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó una estrategia para buscar inversión nacional y extranjera y acelerar el crecimiento económico mediante la llamada “Milagro Week” o “Semana Milagro”, una iniciativa que estará a cargo del vicepresidente José Manuel Restrepo y que llevará a distintos países un portafolio de proyectos colombianos en sectores como infraestructura, energía, minería, comercio, industria, turismo, agricultura, vivienda y tecnología. La estrategia quedó establecida en el Decreto 1373 del 9 de septiembre de 2026 y hace parte de las funciones asignadas a la Vicepresidencia para impulsar una economía con una meta de crecimiento de al menos 6 por ciento.

El decreto establece varias misiones para Restrepo, entre ellas la atracción de capital, la modernización del Estado, la formación de talento humano y la coordinación de proyectos relacionados con energía y recursos estratégicos. El propósito es articular a los ministerios, entidades públicas, empresarios e inversionistas para identificar proyectos, atender obstáculos y facilitar su ejecución. El vicepresidente explicó que la propuesta parte de llevar a los potenciales inversionistas no solo los proyectos que Colombia busca desarrollar, sino también las medidas que adoptará el Estado para resolver las dificultades que puedan impedir su avance.

¿Cómo funcionará la ‘Milagro Week’?

La “Milagro Week” será una serie de jornadas de inversión en diferentes regiones del mundo. En estos encuentros, el Gobierno presentará proyectos que requieren recursos y buscará establecer alianzas con inversionistas nacionales e internacionales. El recorrido comenzaría en Estados Unidos y posteriormente llegaría a Europa, Oriente Próximo y América Latina. Antes de iniciar estas jornadas, el Gobierno prevé un prelanzamiento durante la reunión de Naciones Unidas, donde espera establecer contactos con empresarios e inversionistas. El vicepresidente explicó que la estrategia “arrancará en Estados Unidos y continuará en Europa, Oriente Próximo y América Latina, para lograr que más inversionistas vengan a Colombia y tengan un tapete rojo”. La propuesta contempla la creación y organización de bancos de proyectos estratégicos, además de acciones para fortalecer la internacionalización de la economía y facilitar la participación de Colombia en cadenas globales de valor. De acuerdo con el Gobierno, algunos proyectos enfrentan dificultades por trámites, decisiones de entidades públicas, falta de articulación institucional o necesidad de incorporar actores internacionales y del sector productivo. Por eso, la estrategia busca identificar esas dificultades y trabajar en soluciones antes o durante la presentación de las oportunidades de inversión. Restrepo también relacionó esta política con el objetivo de elevar la inversión como proporción del Producto Interno Bruto y aumentar la productividad. “Impulsaré una economía milagro que crezca al menos 6 %, aumente la productividad y atraiga más inversión mediante la modernización del Estado, la simplificación de trámites y la articulación institucional”, dijo el vicepresidente desde la Casa de Nariño.

La meta de crecimiento económico

La “Milagro Week” hace parte de una estrategia económica más amplia que el Gobierno denomina “economía milagro”. Según Restrepo, esta propuesta está vinculada con el concepto de “Patria Milagro” planteado por el presidente. “El decreto 1373 es la materialización del propósito de Abelardo de la Espriella para la Vicepresidencia de la República. Él propuso desde el principio la patria milagro. No hay patria milagro sin economía milagro. Y una economía milagro significa una economía que crezca más, por lo menos al 6 por ciento”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo. El Gobierno plantea que para alcanzar ese objetivo se deben combinar varias acciones relacionadas con inversión, productividad, modernización institucional, energía, oportunidades regionales y formación para el empleo. La administración también ha señalado que busca modificar la relación entre el Estado y los inversionistas mediante la reducción de trámites y la eliminación de obstáculos que puedan retrasar proyectos. Restrepo cuestionó además el comportamiento reciente de la inversión privada y sostuvo que el país atraviesa un nivel bajo en esta materia. “No hay economía milagro si el país no logra incrementar la tasa de inversión en relación al PIB. Hoy tenemos el peor dato en más de cuatro décadas en la historia, porque en los últimos 4 años el país desafortunadamente no hizo inversión privada como debería hacerlo, se dedicó al derroche y al exceso de gasto público”, sostuvo Restrepo. Según las cifras mencionadas en la estrategia gubernamental, la economía colombiana creció 2,6 por ciento en 2025, después de haber registrado un crecimiento de 1,5 por ciento en 2024. La meta de 6 por ciento planteada por el Ejecutivo supone, por tanto, elevar de manera significativa el ritmo de crecimiento registrado en esos años.

Los cinco ejes de la estrategia

El trabajo asignado a la Vicepresidencia se desarrollará alrededor de cinco líneas de acción: 1. Una Colombia sin trabas, enfocada en la modernización del Estado y la simplificación de trámites. 2. Talento colombiano preparado para la inteligencia artificial, con formación para las nuevas necesidades laborales. 3. Energía para crecer y atraer inversiones, mediante acciones relacionadas con este sector y los recursos estratégicos. 4. Más oportunidades en todas las regiones, con proyectos y acciones dirigidos a distintos territorios del país. 5. Capital al servicio de proyectos y créditos para el progreso de las familias, orientado a facilitar recursos para iniciativas de inversión y financiación. Estos ejes buscan complementar la estrategia internacional de atracción de capital con cambios dentro de las instituciones públicas y acciones para aumentar las capacidades laborales.

Inteligencia artificial y reducción de trámites

La modernización del Estado es otro de los componentes de la agenda. El Gobierno plantea trabajar con el DAPRE y la Secretaría General de la Presidencia en procesos dirigidos a reducir barreras administrativas. Entre las medidas anunciadas está el uso de inteligencia artificial y analítica de datos para apoyar la construcción de políticas públicas, además de la revisión y simplificación de trámites que afectan la actividad empresarial. La intención es que los procedimientos estatales permitan avanzar en la estructuración y ejecución de proyectos de inversión, en lugar de convertirse en una dificultad para su desarrollo.

Talento ColombIA: formación para jóvenes

La estrategia también incluye el programa “Talento ColombIA”, dirigido especialmente a jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan. El objetivo es ofrecerles alternativas de formación y vincularlas con oportunidades de estudio o empleo. La propuesta contempla capacitación en ciclos cortos y áreas relacionadas con inteligencia artificial, robótica y tecnologías asociadas con la cuarta revolución industrial. “Vamos a diseñar un camino para que esos jóvenes que ni estudian ni trabajan tengan la oportunidad o de estudio o de trabajo”, explicó el vicepresidente. De esta manera, el Gobierno busca conectar la formación de los jóvenes con las competencias que requiere el mercado laboral y con las transformaciones derivadas de las nuevas tecnologías. El Decreto 1373 también reemplazó las funciones que estaban establecidas en el Decreto 1188 de 2024 para el anterior vicepresidente. Con la nueva norma, el Gobierno formalizó las misiones asignadas a Restrepo dentro de la administración. La “Milagro Week” será, así, uno de los mecanismos mediante los cuales el Ejecutivo pretende presentar proyectos colombianos ante inversionistas de diferentes regiones y facilitar la llegada de capital. La estrategia estará acompañada por medidas de modernización institucional, formación laboral y articulación entre entidades públicas y sectores productivos, con el objetivo final de aumentar la inversión y alcanzar la meta de crecimiento económico del 6 por ciento. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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