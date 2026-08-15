“Dios mío, dame esta oportunidad”: el testimonio del hombre que quedó bajo una unidad residencial en Cali

“Que me escuche alguien, por favor, de alguna forma y me saquen de aquí”. Esa fue una de las súplicas que Carlos Esteban Rebolledo repitió mientras permanecía atrapado bajo los escombros después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.
El hombre, de 35 años, se encontraba dentro de una unidad residencial en Cali cuando ocurrió el movimiento telúrico. En medio del caos, intentó llegar hasta la salida. Alcanzó a avanzar hacia el lobby y estaba cerca de la puerta cuando, de repente, una estructura se desplomó sobre él.
Entérese: Número de muertos por terremoto en Colombia ya se acerca a 300; 115.461 personas afectadas hasta el momento
Rebolledo no alcanzó a comprender inicialmente la magnitud de lo ocurrido. Pensó que algunas paredes habían caído sobre su cuerpo, pero luego entendió que había quedado sepultado bajo una parte de la estructura.