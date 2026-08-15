Número de muertos por terremoto en Colombia ya se acerca a 300; 115.461 personas afectadas hasta el momento

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un nuevo balance de afectaciones tras el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó. La información, con corte al 15 de agosto de 2026 a las 6:30 a.m., da cuenta de la magnitud del impacto que ha dejado el fenómeno en buena parte del territorio nacional. Según el reporte oficial, el sismo ha afectado a 15 departamentos y 448 municipios del país, con un saldo de 54.008 familias y 115.461 personas afectadas hasta el momento. En cuanto a la población, la UNGRD reportó 294 personas fallecidas y 3.935 heridas. Adicionalmente, la entidad contabiliza 320 personas desaparecidas, mientras que 353 han sido rescatadas con vida en medio de las labores de búsqueda y rescate que continúan desarrollándose en las zonas más golpeadas por el sismo. Entérese: ¿Cuál ha sido el terremoto más potente de la historia? Vea el Top 10 y sus trágicas cifras

Miles de viviendas destruidas o averiadas por el terremoto en Colombia

El impacto sobre las viviendas también es significativo. De acuerdo con el balance, 81.506 viviendas resultaron averiadas y 14.493 quedaron completamente destruidas. A esto se suma el colapso de 66 edificios, lo que agrava la situación de emergencia habitacional en las zonas afectadas. El sismo también dejó daños considerables en la infraestructura y los servicios básicos del país. La UNGRD reportó afectaciones en 241 centros de salud, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios, equipamientos clave para la atención de las comunidades en medio de la emergencia. En materia de conectividad, el balance registra 298 vías afectadas, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, 5 puentes peatonales y 5 aeropuertos con algún tipo de afectación, lo que ha dificultado el acceso a varias zonas del país y la llegada de ayuda humanitaria. Lea más: ¿En realidad sirven las montañas de Antioquia como escudo frente a los terremotos?

Animales afectados por el terremoto en Colombia

El reporte de la UNGRD incluyó además un balance sobre los animales afectados por el desastre natural. Hasta el momento, se han rescatado 188 animales, mientras que 578 resultaron afectados por el sismo. La UNGRD reiteró que continúa coordinando las acciones de respuesta y atención en los territorios afectados por el sismo, y se comprometió a seguir informando sobre la actualización de las cifras a medida que avancen las labores de evaluación y rescate en las zonas impactadas.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales de la UNGRD para mantenerse informada sobre la evolución de la emergencia y evitar la propagación de información no verificada. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

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