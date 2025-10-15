“Me metieron una manguera en la boca y abrían la llave”: hombre con discapacidad torturado por robo en la finca de Greeicy Rendón

La investigación por el robo en la finca de la cantante Greeicy Rendón, en Llanogrande (Antioquia), ha revelado detalles estremecedores sobre las torturas que sufrieron dos trabajadores acusados del hurto. Por estos hechos, fue judicializado el papá de la cantante como coautor de las torturas.

Una de las víctimas, un hombre de 61 años con discapacidad auditiva, relató ante la justicia los golpes, amenazas y humillaciones que soportó durante horas hasta que fue rescatado por la Policía. Los testimonios revelados por CAMBIO dan cuenta de la brutalidad de los hechos.

El 8 de mayo de 2023, los dos trabajadores fueron señalados de haber robado una caja fuerte y sometidos a una violenta sesión de tortura dentro de la propiedad. Los hechos, que hoy son materia de juicio, ocurrieron en distintos puntos de la vivienda y se prolongaron por más de dos horas.

Francisco, de 61 años y con discapacidad auditiva, fue llevado a la fuerza al cuarto de una empleada del servicio. Allí, según su testimonio, un grupo de hombres vestidos de negro comenzó a interrogarlo sobre la supuesta desaparición de una caja fuerte. Ante su negativa, lo golpearon en la cara y el cuerpo, y le dieron un fuerte golpe con una pistola en la cabeza que le abrió una herida profunda y le hizo caer los audífonos con los que podía escuchar.

Luego lo amarraron con una cabuya a una columna y lo golpearon repetidamente con un martillo. “Perdí el conocimiento”, contó ante la Fiscalía, “solo recuerdo que me metieron una pistola en la boca y me decían que me iban a matar”. Según su relato, permaneció amarrado y sangrando durante dos horas, hasta que fue rescatado por la Policía.

Mientras tanto, en otro sector de la finca, su compañero Elder era sometido a una tortura igual de brutal. Primero lo llevaron al gimnasio y luego al llamado “módulo de música”, donde escuchaba los gritos de Francisco. Después, fue rodeado por los agresores, quienes lo tiraron al piso, le abrieron la mandíbula y le introdujeron una manguera por la garganta para llenarlo de agua, mientras otro lo ahorcaba. “Me golpearon por todo el cuerpo hasta que perdí el conocimiento”, declaró.

“En esas, me tiraron al piso y me metieron una manguera en la boca y le abrían la llave del agua, y me cogía en el cuello hasta que me intentaba ir todo el aire, me soltaban y otra vez repetían el mismo proceso. Eso lo hicieron varias ocasiones y me pegaron varias veces. Después de esto nos encerraron en una habitación bajo llave”, señaló la víctima de las torturas.

Ambos hombres relataron que los captores se comunicaban repetidamente con Luis Alberto Rendón, padre de la cantante, para informarle sobre lo que ocurría. Elder aseguró que incluso fue llevado ante Rendón, quien le preguntó directamente por la caja fuerte. Cuando insistió en su inocencia, Rendón habría respondido que la situación “se le salía de las manos” y permitió que los hombres continuaran con los violentos interrogatorios.

Las víctimas también señalaron que la esposa de Rendón, madre de la artista, estuvo presente y los amenazó “con que esto se iría para largo” si no decían la verdad, según el testimonio revelado por Cambio.