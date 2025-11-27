x

Trump confirmó la muerte de uno de los dos agentes baleados cerca a la Casa Blanca: “el otro lucha por su vida”

Tras el hecho, el sospechoso del tiroteo se encuentra bajo custodia de la Policía de Washington, mientras continúan investigando las razones del ataque. La víctima comenzó su servicio en junio de 2023.

  • Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles 26 de noviembre a pocas cuadras de la Casa Blanca. FOTO: Tomada de redes sociales y Getty
Agencia AFP
Europa Press
27 de noviembre de 2025
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 27 de noviembre la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los dos miembros de la Guardia Nacional baleados cerca de la Casa Blanca, y dijo que el otro joven soldado herido sigue “luchando por su vida”.

“Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros”, señaló el mandatario republicano durante un discurso televisado.

El magnate republicano afirmó que Beckstrom, era “una persona increíble” que “destacaba en todos los sentidos”, y que murió tras ser “brutalmente atacada”, en referencia al tiroteo en la víspera llevado a cabo por un ciudadano afgano.

“El otro joven lucha, está luchando por su vida. Está muy mal”, detalló el presidente Trump.

El ataque prendió las alarmas en la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles 26 de noviembre a pocas cuadras de la Casa Blanca, según funcionarios, mientras un portavoz de Donald Trump dijo que el presidente fue informado sobre la “trágica situación”.

“Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington D. C.”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X, sin describir el estado de salud de las dos víctimas en ese momento.

Un reportero de la AFP cerca del lugar dijo que escuchó varios estallidos fuertes que sonaban como disparos y luego vio gente huyendo de Farragut Square, una popular y concurrida zona al aire libre cerca de la Casa Blanca y una estación de metro.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales separados, también está gravemente herido, pero de todos modos pagará un precio muy alto”, publicó Trump en su plataforma Truth Social tras el hecho.

Trump envió tropas de la Guardia Nacional a Washington, Los Ángeles y Memphis, estados gobernados por los demócratas, para combatir el crimen y ayudar a hacer cumplir su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados.

El jueves pasado, un juez federal dictaminó que el despliegue de miles de tropas de la Guardia Nacional por parte del presidente Trump en la capital estadounidense era ilegal.

