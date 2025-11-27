¿Falló el DIM en la estrategia inicial que planteó ante América?
En Cali, en el tercer partido correspondiente a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2025, el Poderoso cayó 2-1 y se complicó en su aspiración de llegar a la final del fútbol colombiano, como sucedió en el primer torneo del año.
En el primer tiempo, sin un generador de juego en el mediocampo, Independiente Medellín no tuvo opciones claras de gol, caso contrario del local, que convirtió gracias a Tilman Palacios al minuto 19 y se privó de ampliar el marcador.