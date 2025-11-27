¿Falló el DIM en la estrategia inicial que planteó ante América? En Cali, en el tercer partido correspondiente a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2025, el Poderoso cayó 2-1 y se complicó en su aspiración de llegar a la final del fútbol colombiano, como sucedió en el primer torneo del año. En el primer tiempo, sin un generador de juego en el mediocampo, Independiente Medellín no tuvo opciones claras de gol, caso contrario del local, que convirtió gracias a Tilman Palacios al minuto 19 y se privó de ampliar el marcador.

En la parte complementaria, con el ingreso de Jarlan Barrera, Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra, el club paisa, con buena posesión de balón y claridad, le dio un giro de 180 grados al rendimiento que estaba mostrando. Empató con tanto de Brayan León (65’) y tuvo la oportunidad de irse ganando pero el arquero Jorge Soto lo evitó. Luego, tras expulsión de Kevin Mantilla al minuto 81, América, que no había llegado al arco rival en ese periodo, logró la victoria gracias a la anotación de Adrián Ramos, al 85’. DIM es último en el grupo A del cuadrangular con un punto. Necesita ganar los tres partidos que restan y esperar resultados. Junior y Nacional están en la parte alta con cinco unidades y América, con cuatro, se metió en la pelea para llegar a la última instancia.

¿Qué dijeron en el DIM tras la derrota ante América?