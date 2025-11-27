x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Tiberti, asistente del DIM, tras derrota ante América: “Teníamos que cambiar a los 11 jugadores en el primer tiempo”

Medellín perdió ante América 2-1 y se aleja de la final de la Liga Betplay. El cuadro de Antioquia necesita ganar los tres partidos que le restan y esperar resultados.

  DIM se vio sorprendido por América y se complicó para llegar a la final de la Liga. FOTO X-AMÉRICA
    DIM se vio sorprendido por América y se complicó para llegar a la final de la Liga. FOTO X-AMÉRICA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

27 de noviembre de 2025
bookmark

¿Falló el DIM en la estrategia inicial que planteó ante América?

En Cali, en el tercer partido correspondiente a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2025, el Poderoso cayó 2-1 y se complicó en su aspiración de llegar a la final del fútbol colombiano, como sucedió en el primer torneo del año.

En el primer tiempo, sin un generador de juego en el mediocampo, Independiente Medellín no tuvo opciones claras de gol, caso contrario del local, que convirtió gracias a Tilman Palacios al minuto 19 y se privó de ampliar el marcador.

En la parte complementaria, con el ingreso de Jarlan Barrera, Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra, el club paisa, con buena posesión de balón y claridad, le dio un giro de 180 grados al rendimiento que estaba mostrando. Empató con tanto de Brayan León (65’) y tuvo la oportunidad de irse ganando pero el arquero Jorge Soto lo evitó. Luego, tras expulsión de Kevin Mantilla al minuto 81, América, que no había llegado al arco rival en ese periodo, logró la victoria gracias a la anotación de Adrián Ramos, al 85’.

DIM es último en el grupo A del cuadrangular con un punto. Necesita ganar los tres partidos que restan y esperar resultados. Junior y Nacional están en la parte alta con cinco unidades y América, con cuatro, se metió en la pelea para llegar a la última instancia.

¿Qué dijeron en el DIM tras la derrota ante América?

En rueda de prensa posterior al juego contra América, Giluano Tiberti, asistente técnico del DIM (su orientador Alejandro Restrepo está suspendido y le queda una fecha por cumplir), reconoció que el primer tiempo que sus representantes “no fue digno”.

“Todos estamos muy enojados por la forma en la que se compitió en el primer tiempo. En ese primer tiempo teníamos que cambiar a los 11 jugadores. En el aspecto táctico sabíamos muy bien lo que ellos iban a plantear, y eso es lo que más bronca da. No supimos transmitir al equipo lo que tenía que hacer. No logramos salir bien desde el campo nuestro y no tuvimos una actitud ideal. El objetivo ahora es ganar los tres puntos y el equipo se va a comprometer en lograrlos”, comentó Tiberti.

Por su parte, el delantero Francisco Fydriszewski, expresó: “El hincha de Medellín siempre nos acompaña. Sabe que, matemáticamente, podemos llegar a la final, hay que cambiar la actitud, obviamente. No fue lo mismo lo que se vio en el segundo periodo, hay que ser autocríticos, porque no podemos regalar más un tiempo, ya nos costó la derrota y no nos puede volver a pasar. Y respecto al árbitro nos sentimos muy perjudicados porque pienso que no estuvo a la altura del partido. Ahora a nosotros nos toca seguir trabajando”.

El próximo duelo del DIM será contra América, en el Atanasio, este lunes a las 8:00 de la noche.

Liga Betplay

