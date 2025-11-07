Primicia | La carta de la U. San José notificando a Juliana Guerrero la anulación de su título: dicen que prácticamente nunca estudió en esa institución

A la polémica Juliana Guerrero le notificaron ayer jueves 6 de noviembre en la noche que su título universitario en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria quedó anulado. A través de un correo enviado a altas horas de la noche junto a una carta, conocida en primicia por EL COLOMBIANO, el Consejo Directivo le notificó la decisión después de un proceso interno que tiene varias contradicciones. La carta dice que “se evidencia la ausencia de constancia de presentación o resultados de las pruebas Saber TyT y Saber Pro, requisitos académicos y legales indispensables para la obtención de cualquier título de educación superior, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992”. También señalan que “al revisar su historial académico en los sistemas institucionales, no se encuentra evidencia de actividad en plataforma virtual, desarrollo de clases, ni evaluación alguna en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, ni en el programa profesional en Contaduría Pública, lo que constituye una causal grave de nulidad de los actos administrativos que dieron lugar a la expedición de los respectivos títulos”. Entérese: Fundación Universitaria San José anuló títulos de Juliana Guerrero: “no se evidenció registro de actividad académica o participación en clases”

Este diario conoció por fuentes cercanas a Guerrero que apelará la decisión y que por ahora no presentará el examen Saber Pro que estaba programado para este domingo 9 de noviembre. Además, con esta decisión de ese centro educativo, está aún más lejana la posibilidad de que ocupe un cargo público en el Gobierno. Alcanzó postularse su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia para ser viceministra de juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad, lo que causó polémica.

Llama la atención que el representante legal de la U. San José, Francisco Pareja, había dicho hace meses que Guerrero estudió en esa institución, pero que no había presentado el Saber Pro. En esta comunicación reciente ese centro educativo dice todo lo contrario. ¿Por qué?

Es importante recordar, de igual manera, que la Fundación ya presentó una denuncia ante la Fiscalía y una queja disciplinaria ante la Procuraduría en contra del grupo de directivos que habrían avalado la entrega de estos títulos. No es la primera vez que ese centro educativo tiene acusaciones de entregar títulos exprés o con flexibilidad en los requisitos.



Según los argumentos de la carta dirigida a Guerrero, el paso a seguir es que “el Consejo Académico procederá a continuar con el trámite que conllevará a la anulación de los títulos otorgados, preservando la legalidad, la trazabilidad y la integridad académica de la Institución”. Le puede interesar: Los nexos políticos detrás de la Fundación San José, la universidad que graduó a Juliana Guerrero; ¿hay relación con Benedetti?



Según ellos, la decisión “se adopta con respeto absoluto al debido proceso, la buena fe y la transparencia administrativa, en defensa del interés público y la confianza legítima en los títulos que otorga la Fundación de Educación Superior San José”. En la misiva también se destaca que Guerrero no habría respondido algunas comunicaciones e incluso dejó de asistir a las audiencias de descargo programadas, según la U. San José, por lo que “se considera agotado su derecho a la legítima defensa”.

La respuesta de Juliana Guerrero a la decisión de la U. San José sobre su título

EL COLOMBIANO también conoció en primicia la respuesta de Juliana Guerrero a través de una carta a la decisión de la anulación de su título.

El documento está fechado hoy 7 de noviembre y está dirigido a Stefanny Camacho Galindo, vicerrectora general, que hace las veces de presidenta del consejo académico de esa institución. “Debo manifestar que la comunicación que usted suscribe contiene, en sí misma, la prueba irrefutable de un prejuzgamiento que contamina de nulidad la totalidad de la actuación y vicia la competencia e imparcialidad del Consejo Académico que usted preside”, empieza diciendo Guerrero.

La joven exfuncionario cuestiona a la U. San José diciendo que “se me convoca a un escenario procesal donde el juzgador ya ha emitido un juicio de fondo sobre el material probatorio clave. Esto aniquila el derecho a la contradicción y convierte a la audiencia en una mera formalidad, un “ritual” vacío para legitimar una decisión ya tomada. El Consejo Académico ha perdido su imparcialidad y, por ende, su competencia para continuar conociendo de esta actuación”. Finalmente, Guerrero solicita que se le brinden “garantías reales de imparcialidad” y que “una vez se resuelva la recusación y se designe un órgano competente e imparcial, se fije una nueva fecha de audiencia en la que mis argumentos y las pruebas que aporte—incluida la presentación efectiva de la prueba Saber Pro —sean valoradas sin sesgos ni decisiones anticipadas”. En contexto: Presidencia despublicó la hoja de vida de Juliana Guerrero para viceministra de juventudes Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la Fundación U. San José anuló el título de Juliana Guerrero? Porque no existen registros de clases, evaluaciones ni presentación del examen Saber Pro, lo cual viola los requisitos legales de titulación en Colombia. ¿Qué programas cursó presuntamente Juliana Guerrero? Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, y Contaduría Pública, ambos anulados por decisión del Consejo Académico. ¿Qué delitos investiga la Fiscalía en este caso? Fraude procesal, falsedad en documento público y falsedad personal. ¿Qué respondió Juliana Guerrero a la universidad? Acusó a la institución de prejuzgamiento y pidió un nuevo proceso con imparcialidad y derecho a presentar pruebas.