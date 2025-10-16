Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y a la Fundación San José por presunta falsedad en su título universitario

Este jueves 16 de octubre, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación contra Juliana Guerrero y varios directivos de la Fundación Universitaria San José por los presuntos delitos de fraude procesal, falsedad en documento y falsedad personal. La investigación surge de una denuncia de la congresista Jennifer Pedraza, quien aportó una certificación del Icfes según la cual no existen registros de que Guerrero haya presentado los exámenes Saber Pro o Saber TyT requeridos para graduarse como contadora pública.

La indagación fue abierta luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara al Icfes entregar la certificación solicitada por la congresista. El documento, firmado por el director de Tecnología e Información de la entidad, Luis Rodrigo Cadavid, confirmó que no hay evidencia de que la joven haya presentado las pruebas de Estado. A ese hallazgo se sumó una respuesta del Ministerio de Educación que advirtió que no existe registro alguno en la base oficial del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) que indique que Guerrero se haya matriculado, cursado estudios o graduado en la Fundación San José. Además, el propio secretario general de la institución reconoció públicamente la existencia de “irregularidades” en el proceso interno que permitió la expedición del diploma. El caso escaló al terreno político después de que el presidente Gustavo Petro comentara públicamente el tema en su cuenta de X. “Entonces el examen para graduarse Juliana, después de cumplir sus estudios, estaba inscrito desde julio y se tiene que presentar el entrante noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo?”, escribió el mandatario.

Horas después, la congresista Jennifer Pedraza le respondió: “Su descaro para hacerse el de la vista gorda con la corrupción de su propio Gobierno es indignante. Guerrero es la Julián Bedoya, la Jennifer Arias de su Gobierno”, replicó. En otro mensaje agregó: “Ya sabemos entonces, presidente, que su orden es posesionarla en el cargo a pesar de la corrupción. Demandaré ese nombramiento”.

“Yo nunca dije que presenté el Saber Pro”