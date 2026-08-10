“Todo cayó antes de que pudiera sacarla”: Pereira destruida tras el terremoto

“Mija, salgamos rápido de acá que está temblando muy duro”. Esas fueron las últimas palabras que le dijo Héctor Harold Posso a su esposa, Paula Andrea Franco, mientras se comenzaba a derrumbar ayer el edificio de cuatro pisos donde residían, en la zona céntrica de Pereira.

Héctor salió, Paula murió entre los escombros. Esta mujer, de 43 años, es una de las 132 víctimas mortales que deja en el país el sismo de 7.4 grados en la escala de Richter que se presentó sobre las 7:40 a.m. de ayer y que afectó, principalmente, al Eje Cafetero, Valle y Chocó.

“Yo le dije que saliéramos, pero ella se quedó petrificada cuando esto comenzó a temblar. Al final yo intenté sacarla, pero todo se cayó antes que pudiera”, relató Héctor, quien pasó la noche en un inquilinato de la calle 15 con carrera 9.

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En pantaloneta, con el torso desnudo y botas de caucho, miraba con los ojos encharcados los escombros de la edificación donde falleció su compañera.

Esta es una de las 65 estructuras con colapso total en Pereira. La emergencia se concentró con mayor severidad en la zona céntrica, donde varias construcciones cayeron por completo y otras tantas quedaron al borde del derrumbe por graves grietas estructurales, lo que elevó el riesgo ante eventuales réplicas.

Entre los inmuebles destruidos figura el edificio contiguo a la Alcaldía de Pereira; aunque la sede de la administración municipal se mantuvo en pie, fue evacuada de forma preventiva como medida de seguridad.

Mientras tanto, centenares de personas ayudaron a remover escombros para buscar sobrevivientes, labor que no había tenido mayor éxito al cierre de la edición.

Además de las estructuras colapsadas, cientos de vehículos resultaron destruidos por el desprendimiento de paredes y losas en los edificios destruidos o con daños parciales.

Fuera del centro de Pereira, una de las zonas más golpeadas fue el barrio Primero de Febrero, donde las viviendas de un conjunto residencial se vinieron abajo, al igual que una edificación vecina que colapsó por completo y bloqueó la vía.

“En ese edificio solo falleció una persona que no alcanzó a salir. No hubo más víctimas porque casi todos se habían ido a trabajar; a esa hora estaba prácticamente solo”, relató un habitante.