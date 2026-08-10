Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“Todo cayó antes de que pudiera sacarla”: Pereira destruida tras el terremoto

Cerca de 50 personas muertas y más de 1.000 viviendas afectadas dejó el sismo en la capital de Risaralda, una de las zonas más afectadas.

  • En Pereira se registraron al menos 37 víctimas mortales y otras tres en municipios del área metropolitana, mientras 65 edificaciones colapsaron, tras el sismo de magnitud 7,4 registrado ayer. Foto: Manuel Saldarriaga
    En Pereira se registraron al menos 37 víctimas mortales y otras tres en municipios del área metropolitana, mientras 65 edificaciones colapsaron, tras el sismo de magnitud 7,4 registrado ayer. Foto: Manuel Saldarriaga
  • Pereiranos buscan desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros. Foto: Manuel Saldarriaga.
    Pereiranos buscan desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros. Foto: Manuel Saldarriaga.
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
bookmark

“Mija, salgamos rápido de acá que está temblando muy duro”. Esas fueron las últimas palabras que le dijo Héctor Harold Posso a su esposa, Paula Andrea Franco, mientras se comenzaba a derrumbar ayer el edificio de cuatro pisos donde residían, en la zona céntrica de Pereira.

Héctor salió, Paula murió entre los escombros. Esta mujer, de 43 años, es una de las 132 víctimas mortales que deja en el país el sismo de 7.4 grados en la escala de Richter que se presentó sobre las 7:40 a.m. de ayer y que afectó, principalmente, al Eje Cafetero, Valle y Chocó.

“Yo le dije que saliéramos, pero ella se quedó petrificada cuando esto comenzó a temblar. Al final yo intenté sacarla, pero todo se cayó antes que pudiera”, relató Héctor, quien pasó la noche en un inquilinato de la calle 15 con carrera 9.

Entérese: ¿Qué provocó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia? Esto dijo un experto

En pantaloneta, con el torso desnudo y botas de caucho, miraba con los ojos encharcados los escombros de la edificación donde falleció su compañera.

Esta es una de las 65 estructuras con colapso total en Pereira. La emergencia se concentró con mayor severidad en la zona céntrica, donde varias construcciones cayeron por completo y otras tantas quedaron al borde del derrumbe por graves grietas estructurales, lo que elevó el riesgo ante eventuales réplicas.

Entre los inmuebles destruidos figura el edificio contiguo a la Alcaldía de Pereira; aunque la sede de la administración municipal se mantuvo en pie, fue evacuada de forma preventiva como medida de seguridad.

Mientras tanto, centenares de personas ayudaron a remover escombros para buscar sobrevivientes, labor que no había tenido mayor éxito al cierre de la edición.

Además de las estructuras colapsadas, cientos de vehículos resultaron destruidos por el desprendimiento de paredes y losas en los edificios destruidos o con daños parciales.

Fuera del centro de Pereira, una de las zonas más golpeadas fue el barrio Primero de Febrero, donde las viviendas de un conjunto residencial se vinieron abajo, al igual que una edificación vecina que colapsó por completo y bloqueó la vía.

“En ese edificio solo falleció una persona que no alcanzó a salir. No hubo más víctimas porque casi todos se habían ido a trabajar; a esa hora estaba prácticamente solo”, relató un habitante.

Pereiranos buscan desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros. Foto: Manuel Saldarriaga.
Pereiranos buscan desesperadamente a sus seres queridos entre los escombros. Foto: Manuel Saldarriaga.

Pereira, en la penumbra

Con la llegada de la noche y como medida preventiva para mitigar riesgos tras el corte total del fluido eléctrico en la capital de Risaralda, el alcalde Mauricio Salazar decretó el toque de queda y la restricción a la movilidad en el centro de la ciudad a partir de las 6:00 p.m. La falta del fluido eléctrico se extendió a municipios vecinos de Risaralda como La Virginia y Dosquebradas, donde pasaron la noche a oscuras.

El desabastecimiento de alimentos se convirtió en una de las mayores urgencias: el comercio permaneció cerrado por prevención y las pocas tiendas que abrieron vendieron la totalidad de sus inventarios en cuestión de minutos. Ante la alta demanda, conseguir leche, arepas y otros víveres de primera necesidad resultó una tarea casi imposible.

Las comunicaciones se convirtieron en otra carrera contra el tiempo. Tras el paso del sismo, el colapso de varias antenas dejó a la ciudad prácticamente incomunicada; solo algunos puntos de Pereira lograban captar una señal débil e intermitente, sin importar la empresa prestadora del servicio.

Las compañías de telefonía movilizaron a sus cuadrillas para reparar la infraestructura golpeada y aliviar la angustia de miles de familias que, desde fuera de la ciudad, intentaban desesperadamente saber de los suyos.

Mientras tanto, en las calles se libraba otra batalla: hileras interminables de carros y motos aguardaban horas frente a las pocas estaciones de servicio en funcionamiento. “Tanquee rápido, que la gasolina se está acabando”, repetían con prisa en las islas de despacho, avivando el afán de una ciudad en plena emergencia.

Zona de desastre

El alcalde Salazar declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta en la ciudad para afrontar la emergencia generada por el terremoto, lo que le permitirá disponer de recursos y medidas extraordinarias frente a las graves afectaciones en la capital del Eje Cafetero.

En Pereira se confirmaron al menos 37 víctimas mortales y tres más en el área metropolitana, además del colapso de 65 edificaciones, de acuerdo con el balance presentado por la Alcaldía.

Ante la magnitud de la tragedia, la administración de la capital risaraldense decretó la medida de Día sin Carro desde las 4:00 p.m. y durante todo el martes, con el fin de agilizar la movilidad de los equipos de rescate.

Según reportes oficiales de la Alcaldía, las clínicas Los Nevados, San Jorge y Comfamiliar colapsaron en su capacidad e interrumpieron la recepción de nuevos pacientes, mientras que la Clínica Noé debió ser evacuada preventivamente por fallas en su estructura.

El Aeropuerto Matecaña registró daños en sus instalaciones y víctimas mortales en la terminal, aunque la pista se mantuvo operativa.

En tanto, el sistema Megacable reportó usuarios atrapados en las cabinas, quienes, según el informe oficial, no corren peligro inminente; su rescate se realizará una vez se prioricen las edificaciones donde se presume la presencia de atrapados.

La Alcaldía habilitó varios centros de acopio para recibir donaciones destinadas a los damnificados.

Lea más: Crece afectación por temblor en Antioquia: un muerto, 12 heridos y daños en 697 casas y 122 escuelas

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el balance de víctimas y daños materiales en Pereira por el terremoto?
En la capital de Risaralda se confirman 37 personas fallecidas y 3 más en su área metropolitana. El sismo provocó el colapso total de 65 edificaciones (principalmente en la zona céntrica y el barrio Primero de Febrero) y dejó más de 1.000 viviendas afectadas, además de cientos de vehículos destruidos por la caída de losas.
¿Qué medidas de orden público decretó la Alcaldía de Pereira?
El alcalde Mauricio Salazar declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta. Adicionalmente, ante el apagón generalizado, se impuso un toque de queda y restricción a la movilidad en el centro de la ciudad a partir de las 6:00 p.m. para mitigar riesgos de seguridad.
¿Qué pasó con el Aeropuerto Matecaña y el sistema Megacable?
El Aeropuerto Internacional Matecaña sufrió daños estructurales en su terminal de pasajeros, donde se registraron víctimas mortales, aunque la pista de aterrizaje sigue operativa. En el sistema Megacable quedaron usuarios atrapados en las cabinas; las autoridades informaron que no corren peligro inminente y serán rescatados una vez se priorice la búsqueda en estructuras colapsadas.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos