Las veces en que el presidente Petro, ex M-19, ha romantizado la toma del Palacio de Justicia

Si bien el actual jefe de Estado no participó en la operación de la toma del 6 y 7 de noviembre de 1985, porque estaba en la cárcel por porte ilegal de armas, ha dicho varias veces en público que fue “una genialidad” y ha reivindicado ese acto cuyo primer responsable fue la guerrilla en la que militó.
Estos días hubo controversia porque el mandatario negó haber dicho que fue una “genialidad”, pero hay varias pruebas que lo controvierten.
En 2002, en una entrevista a Caracol, dijo que el “genio de la operación militar, de coger el Palacio de Justicia, de cuántos hombres, de qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Otero era un hombre que ya había estado en la inteligencia de grandes operaciones del M-19”, dijo el entonces congresista haciendo alusión a otros actos de esa guerrilla.