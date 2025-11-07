¿Quién los mató? Así murieron los magistrados dentro del Palacio en llamas, según la Comisión de la Verdad

El país aún no tiene una sola verdad sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando 35 guerrilleros del M-19 intentaron tomarse el Palacio de Justicia en una operación que terminó en desastre. Un violento episodio que dejó cerca de cien muertos y al menos once desaparecidos. Cuarenta años después, la verdad sigue siendo una colcha remendada con testimonios de sobrevivientes, imágenes difusas y versiones enfrentadas sobre lo que realmente pasó en el edificio en llamas.
Durante años, la verdad fue más un campo de batalla que una búsqueda colectiva. Tanto, que solo dos décadas después se conformó una Comisión de la Verdad para intentar descifrar lo sucedido y establecer responsabilidades. Pero incluso sus conclusiones se vieron envueltas en debate. Mientras los informes forenses reconstruyeron con el horror vivido por magistrados, empleados y civiles, las lecturas políticas y mediáticas siguen intentando moldear los hechos a conveniencia.