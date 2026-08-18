Trabajador del Metro de Bogotá murió en la obra debido a un accidente laboral: esto se sabe

Un accidente ocurrido durante la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá dejó como víctima mortal a David Gordillo, trabajador que estaba vinculado al proyecto desde noviembre de 2025 y se desempeñaba como soldador.

Según la Empresa Metro de Bogotá (EMB), el hecho ocurrió cerca del mediodía en la Estación 8. La entidad confirmó el fallecimiento y señaló que, por ahora, no se conocen públicamente detalles sobre la actividad que realizaba Gordillo ni sobre el tipo de accidente que sufrió.

Ante lo sucedido, la EMB expresó sus condolencias a los familiares, allegados y compañeros del trabajador.

“La Empresa Metro de Bogotá (EMB) lamenta profundamente el fallecimiento de David Gordillo, quien desde noviembre de 2025 se desempeñaba como soldador en las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá”, expresaron en el comunicado.

Lea además: Segunda línea del Metro de Bogotá será subterránea con un recorrido de 20 minutos

La empresa también aseguró que acompaña a la familia de la víctima.

“Expresamos nuestra más sentida solidaridad a su familia, a su hermano, a su novia, a sus compañeros de trabajo y seres queridos, a quienes acompañamos en este doloroso momento”, agregaron.

Además, la entidad pidió al concesionario Metro Línea 1 revisar los protocolos aplicados en los diferentes frentes de construcción y fortalecer las medidas destinadas a proteger a los trabajadores:

“Ante este lamentable hecho, la Empresa Metro de Bogotá exige al concesionario Metro Línea 1 reforzar su compromiso con la seguridad de todos los trabajadores de la obra y garantizar que cada actividad se realice cumpliendo estrictamente los procedimientos, protocolos y controles de seguridad industrial establecidos”.

Entérese: Declaran desierta la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá: ¿Está en riesgo la continuidad del proyecto?

Por el momento, la Empresa Metro de Bogotá no ha informado cuáles fueron las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente que terminó con la muerte del trabajador.