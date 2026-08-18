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Video | ¡Gran pretemporada de “Lucho”! Díaz anotó un nuevo gol en un amistoso con el Bayern

Luis Díaz disputó media hora en el amistoso entre Heidenheim vs. Bayern Múnich.

  • Luis Díaz marcó 3 goles en 3 partidos de pretemporada. FOTO: FCBayernEN
    Luis Díaz marcó 3 goles en 3 partidos de pretemporada. FOTO: FCBayernEN
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Después de ganar el torneo amistoso de la Telekom Cup contra el Leipzig, el Bayern Múnich se enfrentó al Heidenheim en el último amistoso previo al inicio de la temporada oficial del fútbol alemán. En el equipo bávaro, Luis Díaz inició en el banco de suplentes tras ser titular en los dos amistosos anteriores contra Leipzig y Aston Villa.

El compromiso resultó más parejo de lo pensado. En el estadio del Heidenheim, el Voith-Arena, la hinchada de este club llenó las tribunas y se vivió como si fuera un partido oficial. Al minuto 5, Yannik Wagner anotó el primero para el local. Al 25’, el peruano Felipe Chávez empató para el Bayern. Después, al 44’, Julian Neheus anotó el 2-1 parcial para Heidenheim para mandar el partido al entretiempo con este marcador.

Las cámaras enfocaban a Luis Díaz y Harry Kane como los jugadores a ingresar en el Gigante de Baviera. En la segunda mitad, Arijon Ibrahimovic empató el duelo a 2 goles. El partido permaneció en igualdad, por esa razón, Vincent Kompany tocó el equipo e ingresó a varios jugadores, entre ellos, Luis Díaz, quien saltó al terreno de juego a los 61 minutos de juego.

Al 78’, el guajiro apareció en el área para rematar un centro como un goleador nato. Díaz puso en ventaja al Bayern a falta de 12 minutos para el final, marcando así su tercer gol consecutivo en tres compromisos amistosos. Con este gol, el colombiano demuestra su enfoque para seguir aumentando sus números en el fútbol europeo.

Nathaniel Brown, refuerzo del Bayern, liquidó el pleito al minuto 83. Los de Kompany ganaron 4-2, sin embargo, el juego del equipo es cuestionado por un sector de la hinchada bávara. El Gigante de Baviera jugará el próximo sábado la final de la Supercopa de Alemania contra el Borussia Dortmund.

Se volvió a desamayar Musiala

Jamal Musiala, futbolista de 23 años, se desmayó en el terreno del Voith-Arena al 69’, ocho minutos después de su ingreso al terreno de juego. Hace tres días, el sábado 15 de agosto, el futbolista alemán también se desvaneció, esa vez en el Allianz Arena, pero después se dio a conocer que sufrió un golpe de calor, aunque con una réplica de lo sucedido, el equipo alemán profundizará en la situación del atacante.

Lea también: Luciano Spalletti, técnico de la Juventus, elogió a Jhon Lucumí: “Impone su presencia y su prestigio”

¿Cuándo entró Luis Díaz al partido entre Bayern Múnich y Heidenheim?
Luis Díaz ingresó al minuto 61, después de comenzar el amistoso en el banco de suplentes.
¿En qué minuto marcó Luis Díaz contra Heidenheim?
El colombiano marcó al minuto 78, cuando apareció dentro del área para rematar un centro y poner al Bayern Múnich 3-2 arriba.
¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en los amistosos de pretemporada con el Bayern Múnich?
Díaz suma tres goles consecutivos en sus tres últimos partidos amistosos con el Bayern, según la información de la noticia.
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