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Joe Biden rompe el silencio y revela por qué renunció a buscar la reelección en EE. UU.

El expresidente de Estados Unidos anunció la publicación de ”Prométeme, América”, un libro en el que repasará los momentos más difíciles de su gobierno y explicará las razones que lo llevaron a abandonar la contienda presidencial de 2024.

  • Joe Biden anunció la publicación de sus memorias presidenciales, un libro en el que repasará las decisiones y desafíos que marcaron su paso por la Casa Blanca. FOTO: AFP.
    Joe Biden anunció la publicación de sus memorias presidenciales, un libro en el que repasará las decisiones y desafíos que marcaron su paso por la Casa Blanca. FOTO: AFP.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Joe Biden volvió a ser noticia tras publicar un video en sus redes sociales en el que anunció la llegada de sus próximas memorias presidenciales, un libro en el que promete explicar algunas de las decisiones más importantes que tomó durante su mandato en Estados Unidos.

La obra, titulada “Prométeme, América”, llegará al mercado el próximo 17 de noviembre de 2026 y, según explicó el exmandatario, estará centrada en los desafíos que enfrentó el país durante su administración y en las razones detrás de sus principales decisiones políticas.

En el video difundido en X, Biden aseguró que el libro abordará momentos determinantes de su presidencia, entre ellos el ataque al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 por seguidores de Donald Trump, la guerra en Ucrania y la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán.

Uno de los capítulos que genera mayor expectativa es el relacionado con su decisión de buscar la reelección en 2024 y posteriormente retirarse de la contienda electoral.

Biden, quien en ese momento tenía 81 años, enfrentó durante meses cuestionamientos sobre su estado físico y mental debido a su edad. La presión aumentó después de su desempeño en el debate presidencial contra Donald Trump en junio de 2024, considerado por muchos como un punto de quiebre dentro de la campaña.

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Tras las críticas de sectores demócratas, el entonces presidente anunció que abandonaba la carrera por la Casa Blanca y respaldó a su vicepresidenta Kamala Harris como candidata del partido.

Sin embargo, Harris no logró vencer a Trump en las elecciones y el republicano regresó a la presidencia de Estados Unidos.

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Las memorias de Biden llegarán semanas después de las elecciones legislativas de medio mandato de 2026 y se sumarán a otros libros publicados por figuras cercanas a esa campaña. La propia Kamala Harris lanzó previamente “107 días”, una obra en la que relató su corta carrera presidencial tras la salida de Biden y cuestionó algunos aspectos del equipo que rodeaba al entonces mandatario.

Con este anuncio, Biden busca ofrecer su propia versión sobre los acontecimientos que marcaron una de las etapas políticas más complejas de Estados Unidos en los últimos años.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué anunció Joe Biden recientemente?
Joe Biden anunció la publicación de sus memorias presidenciales, tituladas “Prométeme, América”, en las que contará detalles sobre su gobierno y las decisiones que tomó durante su mandato.
¿Cuándo saldrá el libro de memorias de Joe Biden?
Las memorias de Joe Biden tienen prevista su publicación para el 17 de noviembre de 2026.
¿Qué temas abordará Joe Biden en sus memorias?
El expresidente hablará sobre hechos como el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, la guerra en Ucrania, la retirada de Afganistán y su decisión de abandonar la candidatura presidencial de 2024.
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