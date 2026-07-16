La final del Mundial, un lujo para pocos: la boleta más barata cuesta $27 millones y la más cara supera los $88 millones

Asistir a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España se convirtió en un privilegio al alcance de muy pocos. La enorme expectativa que ha generado el duelo por el título disparó el precio de las entradas en el mercado de reventa, donde conseguir un lugar en el MetLife Stadium exige desembolsar cifras que rompen cualquier precedente. De acuerdo con los valores que se observan en las plataformas de reventa y que también aparecen reflejados en imágenes compartidas en redes sociales, la entrada más económica ronda los 8.400 dólares, cerca de 27 millones de pesos colombianos, mientras que las ubicaciones más exclusivas alcanzan 27.276 dólares, equivalentes a unos 88 millones de pesos.

La mayoría de los boletos disponibles se mueve entre los 8.500 y 16.000 dólares, aunque varios sectores del estadio ya superan ampliamente los 20.000 dólares, reflejo de la enorme demanda por presenciar un partido que enfrentará al campeón defensor, Argentina, con una España que busca volver a conquistar el planeta. El fenómeno responde a la expectativa que despierta una final con dos de las selecciones más atractivas del torneo. Argentina llega con la posibilidad de conquistar un bicampeonato histórico y con Lionel Messi disputando, probablemente, el último Mundial de su carrera. España, por su parte, ha maravillado con una generación de enorme talento que busca devolver al país a la cima del fútbol mundial. La demanda ha sido tan alta que el partido ya es catalogado como uno de los eventos deportivos con las entradas más costosas celebrados en Estados Unidos. El promedio de los boletos en reventa supera ampliamente los diez mil dólares y las ubicaciones premium alcanzan cifras todavía más elevadas. El incremento de los precios también está relacionado con el modelo de venta implementado por la FIFA, que incorporó un sistema de precios dinámicos y una plataforma oficial de reventa, permitiendo que el valor de las entradas aumente conforme crece la demanda.

A esos costos todavía deben sumarse los gastos de transporte, alojamiento y alimentación en el área de Nueva York y Nueva Jersey, lo que convierte la experiencia de asistir a la final en un viaje que fácilmente puede superar los 100 millones de pesos colombianos para un aficionado que viaje desde Sudamérica o Europa. Mientras millones de personas seguirán el partido por televisión, solo cerca de 82.000 espectadores tendrán el privilegio de estar en las tribunas del MetLife Stadium. Para muchos, será un momento histórico; para otros, un espectáculo cuyo precio confirma que las grandes finales del fútbol son cada vez menos accesibles para el aficionado común.