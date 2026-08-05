Claro y la Universidad de La Sabana abren 160 cupos para que jóvenes consigan su primer empleo

Con el propósito de abrir más oportunidades de acceso al empleo para los jóvenes colombianos y fortalecer la formación de talento para los sectores de servicios y tecnología, Claro Colombia y la Universidad de La Sabana, a través de Unisabana TEC, presentaron el Semillero Comercial, un programa que combina formación académica con experiencia práctica para quienes buscan iniciar una carrera en ventas, atención al cliente y gestión comercial.
La iniciativa hace parte de Talento Joven, un proyecto estratégico de Claro Colombia enfocado en atraer, desarrollar y fidelizar talento que contribuya a la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.
Con este programa, la compañía busca que el primer empleo sea también el punto de partida de un plan de carrera dentro de la organización.
El Semillero Comercial está dirigido a jóvenes bachilleres, con o sin experiencia laboral, que tengan interés por el servicio al cliente, las ventas y el desarrollo profesional.
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