Mujeres lideran el 55% de las MiPymes en Colombia, pero pierden poder cuando las empresas crecen

Las mujeres desempeñan un papel determinante en el tejido empresarial colombiano, especialmente en los negocios de menor tamaño. Sin embargo, ese liderazgo pierde fuerza a medida que las empresas crecen, particularmente en aspectos estratégicos como la representación legal y la toma de decisiones sobre financiamiento. Así lo evidencia la más reciente Encuesta MiPyme Anif 2025-2026, elaborada con una muestra de 2.531 empresas, que analiza las dinámicas de liderazgo, inclusión financiera y gestión empresarial en un universo conformado principalmente por microempresas (70%), pequeñas (17%), negocios de subsistencia (8%) y medianas empresas (5%). Puede leer: El despertar turístico de Necoclí: 32 pequeños negocios se unen para transformar el Urabá antioqueño Según el estudio, aunque las mujeres tienen una participación protagónica en el segmento empresarial más numeroso de la economía, continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su capacidad para acceder a espacios de decisión y oportunidades de crecimiento.

Participación femenina disminuye conforme aumenta el tamaño de las empresas

Uno de los principales hallazgos del informe es que el 55,2% de las MiPymes colombianas son dirigidas por mujeres. No obstante, esa participación es mucho mayor en las empresas de subsistencia, donde alcanza el 61%, y disminuye progresivamente en compañías de mayor tamaño. La propiedad empresarial también muestra una presencia importante de mujeres. En las pequeñas empresas, el 39% reporta que entre el 51% y el 100% de sus dueños o socios son mujeres, la proporción más alta entre los segmentos analizados. Les siguen las microempresas, con 34,6%, y los negocios de subsistencia, con 31,8%. Sin embargo, el panorama cambia cuando se analiza la representación legal de las compañías. Aunque en los negocios de subsistencia las mujeres representan el 52,5% de los representantes legales, esa participación cae a 46,7% en las microempresas, 48,1% en las pequeñas y apenas 37,4% en las medianas. Entérese: ¿Necesita un préstamo rápido? Medellín ofrece nanocréditos para evitar caer en el ‘gota a gota’ Para Anif, estos resultados evidencian que el liderazgo femenino continúa concentrado en las unidades productivas más pequeñas y pierde presencia en las empresas con mayor capacidad de crecimiento.

Acceso al crédito sigue siendo una de las mayores brechas

La reducción del liderazgo femenino también se refleja en la toma de decisiones estratégicas. En la administración general, las mujeres predominan en los negocios de subsistencia, donde 43,7% de las decisiones recaen principalmente sobre ellas. En contraste, en las empresas medianas predomina la gestión compartida entre hombres y mujeres, presente en el 57% de los casos. La mayor diferencia aparece en las decisiones relacionadas con préstamos y financiamiento. Le interesa: Las 10 empresas de Colombia que más inversión recibieron en 2025, según KPMG En los negocios de subsistencia, las mujeres tienen una participación decisiva del 36,3% en la gestión del crédito. Sin embargo, ese porcentaje disminuye a 30,9% en las microempresas, 27,6% en las pequeñas y apenas 11,2% en las medianas, precisamente el segmento que suele acceder a mejores condiciones de financiamiento formal. Según Anif, esta situación evidencia una equidad con importantes matices, pues la capacidad de decisión de las mujeres disminuye justamente en las empresas con mayores posibilidades de expansión y acceso al sistema financiero. El centro de estudios considera que comprender estas barreras resulta fundamental para diseñar productos financieros que reconozcan el papel de las mujeres en la economía y faciliten el crecimiento de sus negocios en igualdad de condiciones.

Persisten retos en formalización y seguridad social

La encuesta también muestra que la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos para las MiPymes colombianas. Actualmente, el 66% de las empresas cuenta con registro mercantil, aunque existen diferencias significativas entre segmentos. Mientras 52,9% de las empresas de subsistencia opera sin este registro, la proporción baja a 19,4% entre las medianas empresas. La situación también preocupa en materia laboral. El estudio señala que 58,1% de las MiPymes no realiza aportes a seguridad social para sus empleados, porcentaje que aumenta hasta 71,7% en los negocios de subsistencia.

Recursos propios siguen siendo la principal fuente de financiación

En materia financiera, cerca de la mitad de las MiPymes inició operaciones con recursos propios, mientras que la banca tradicional participó en la financiación inicial de apenas entre 15% y 17% de las empresas. El estudio calcula un Índice de Capacidades Financieras (ICF) promedio de 65,3 puntos sobre 100, lo que refleja un nivel intermedio de conocimiento. Vea aquí: Medellín entra al top 130 global de startups y logra el mejor ambiente para hacer negocios en Latam Las empresas obtienen mejores resultados en conocimientos financieros, con puntajes entre 70,5 y 73,6, pero presentan debilidades en aspectos como la planeación y las actitudes financieras, cuyos indicadores oscilan entre 54,2 y 63,8 puntos. En cuanto a los medios de pago, el efectivo continúa siendo ampliamente utilizado. Entre 70% y 83% de las empresas lo emplea para recibir pagos, junto con las transferencias electrónicas, utilizadas por entre 72% y 82% de las firmas. Para pagar a proveedores y trabajadores, el efectivo sigue predominando entre las empresas de menor tamaño. Además, las billeteras digitales muestran una alta penetración, especialmente entre los negocios de subsistencia (70,8%) y las microempresas (69,8%).

Fortalecer la educación financiera, la digitalización y el acceso al crédito

Teniendo en cuenta el diagnóstico sobre las brechas que enfrentan las MiPymes, Anif plantea una serie de recomendaciones para fortalecer la competitividad de las empresas y reducir las barreras que limitan su crecimiento. Una de las principales propuestas consiste en utilizar el Índice de Capacidades Financieras (ICF) como una herramienta para orientar el diseño de políticas públicas, programas de acompañamiento y estrategias de educación financiera. El estudio advierte que el componente más rezagado del índice corresponde a las actitudes financieras, relacionadas con la planeación y la visión de largo plazo. Por ello, recomienda promover una mayor planificación financiera, incentivar el uso de presupuestos y fomentar la separación de las finanzas del hogar y del negocio, especialmente en las empresas de subsistencia. Para reducir lo que denomina el “triángulo de la exclusión financiera”, el centro de estudios propone intervenir tanto desde la oferta como desde la demanda de servicios financieros. Desde la oferta, propone que las entidades financieras desarrollen productos más flexibles, adopten mecanismos de evaluación del riesgo que vayan más allá de los requisitos tradicionales y faciliten el acceso a garantías para las MiPymes. Desde la demanda, el informe considera necesario disminuir la autoexclusión financiera mediante una mayor educación sobre los costos y beneficios del crédito formal. A ello se suma la necesidad de cerrar las brechas digitales y avanzar en la implementación de esquemas de datos abiertos, que permitirían conocer mejor el perfil de las MiPymes. Continúe leyendo: Garmin se negó a perder el rumbo; así venció a Apple y Google con ingresos récord de 2.022 millones de dólares Finalmente, el informe sostiene que la transformación digital debe ir más allá del uso de redes sociales o billeteras digitales. Para superar la percepción de que muchas herramientas tecnológicas “no se necesitan”, Anif propone que las políticas públicas y los programas de apoyo empresarial demuestren de forma práctica cómo herramientas como las plataformas de gestión de inventarios, la banca electrónica y otros servicios digitales pueden aumentar la eficiencia, la productividad y la competitividad de las MiPymes.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: