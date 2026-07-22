Gobierno anuncia plan con tres proyectos para reducir el impacto del fenómeno de El Niño

El Gobierno nacional presentó tres proyectos tipo para fortalecer el abastecimiento de agua ante las posibles afectaciones del fenómeno de El Niño.
El anuncio fue realizado durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, celebrada el 21 de julio en la Casa de Nariño y encabezada por el presidente Gustavo Petro, donde la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, expuso las medidas que prepara el Ejecutivo para atender las zonas más vulnerables del país.