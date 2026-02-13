Petro desenfrenado: así firmó el Gobierno 164 mil contratos en un mes que suman $14.8 billones

En una feria de entrega de contratos se convirtió el Estado el mes pasado. El inicio de la Ley de Garantías (31 de enero) puso a entidades del nivel nacional, territorial y corporaciones autónomas a entregarlos a diestra y siniestra, en comparación con la última restricción previo a una campaña electoral, en 2022.
Así lo dejó en evidencia un informe de la Contraloría General de la República, en donde recopiló la información sobre contrataciones reportada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) entre el 1 y el 31 de enero; es decir, el último mes en el que había plazo para realizar este tipo de movimientos antes de que entrara en vigencia la mencionada ley.
Esta última tiene como finalidad evitar que se usen los recursos públicos para favorecer a un aspirante a un cargo de elección popular. Rige desede 2005 y trata de eliminar la posibilidad de que se configuren maquinarias o favores políticos a cambio de puestos en el Estado. Con todo y ese límite, el hallazgo prende alarmas por la disparada que hubo este 2026: las contrataciones subieron más del 64 %.