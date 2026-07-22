De la mesa al pánico: Robaron al humorista ‘Lucumí’ en masivo atraco a restaurante en Tuluá

Un almuerzo familiar en un restaurante en Tuluá, Valle del Cauca, se transformó recientemente en una escena de angustia e intimidación, luego de que los allegados de una figura pública del país fueran víctimas de la inseguridad. Le puede interesar: Shakira sorprendió a todos junto a sus hijos y los Ghetto Kids durante un recorrido por Times Square, en Nueva York Hugo Neimer González, el reconocido humorista del programa Sábados Felices, conocido artísticamente como ‘Lucumí’, fue víctima de un atraco masivo perpetrado por varios hombres armados que irrumpieron en el establecimiento comercial mientras él compartía con sus seres queridos.

Un asalto a mano armada en pleno restaurante

Durante el violento suceso, los delincuentes intimidaron a todos los clientes presentes para ejecutar el robo. De acuerdo con información recopilada y declaraciones de las autoridades citadas por El Tiempo, al integrante del elenco de Sábados Felices le habrían hurtado una cadena de oro. Asimismo, al resto de los comensales los despojaron de sus objetos personales de alto valor. Posterior al asalto, ocurrido este martes 21 de julio, el artista y sus acompañantes abandonaron el lugar y más tarde confirmaron que se encontraban en buen estado de salud. Y es que el propio humorista explicó a diferentes medios locales de Tuluá la angustiante naturaleza de la situación que vivió junto a su familia al momento del atraco, aunque agradeció que el hecho “no dejara personas heridas”.

El humorista señaló que, afortunadamente, ninguna persona salió herida. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi

Ante lo sucedido con la figura pública, ciudadanos de Tuluá le pidieron a las autoridades reforzar las acciones de prevención que frenen este tipo de delitos. Por su parte, los organismos de seguridad mantienen abierta la investigación para identificar y capturar a los responsables del atraco. Pese al caso vivido por González, las cifras oficiales señalan un panorama distinto a nivel departamental. El índice de hurtos en el Valle del Cauca ha disminuido en todas sus modalidades entre el primero de enero y el 11 de julio de 2026. Según datos del Observatorio de Prevención y Control de Violencia difundidos por la Gobernación, los robos a personas cayeron un 26%.

El comportamiento de los indicadores de seguridad

El descenso más pronunciado se registró en el hurto a comercio, con una reducción del 38% al pasar de 1.463 casos en 2025 a 905 en 2026. En el sector residencial, la baja fue del 23%, cambiando de 938 hechos en el periodo anterior a 714 en el presente año. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Los registros oficiales también mostraron reducciones en el hurto de vehículos. En automotores, los casos bajaron de 916 entre enero y el 11 de julio de 2025 a 790 en el mismo tramo de 2026. En cuanto a motocicletas, la cifra pasó de 2.661 casos en 2025 a 2.502 en 2026.

Los hechos ocurrieron en un restaurante ubicado en zona urbana de Tuluá, Valle del Cauca. FOTO: Tomada de redes sociales @Lucumi

“Esta reducción de indicadores debe verse reflejada en que los vallecaucanos todos los días se sientan más seguros, más tranquilos, y esa debe ser la tarea de todas las instituciones”, concluyó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca. También le puede interesar: Amparo Grisales revela cómo nació Yo me llamo: las grabaciones eran en un teatro y la escenografía era de cartón

Bloque de preguntas