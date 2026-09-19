La ‘Jamesmanía’ eleva hasta un 100% la venta de camisetas en el Centro

James Rodríguez cumple apenas una semana como jugador de Atlético Nacional y su llegada ya se siente con fuerza en las cifras del comercio antioqueño. La conocida “Jamesmanía” ha impulsado la venta de camisetas de fútbol en el Centro de Medellín hasta en un 100%, según relatan comerciantes del sector El Hueco.
No es para menos. Se trata, para muchos, del mejor futbolista de la historia de la Selección Colombia. El cucuteño, de 35 años, pasó por algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos Real Madrid, Mónaco, Bayern Múnich y Everton, y lideró a Colombia en su mejor participación mundialista, Brasil 2014, torneo en el que se llevó la Bota de Oro como goleador del certamen.
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Su nombre tiene peso propio en el mercado. Según Celebrity Net Worth, su patrimonio neto se estima en US$80 millones, cifra explicada tanto por los salarios obtenidos en sus distintos equipos como por contratos publicitarios, presencia digital y negocios propios. Ese patrimonio lo ubicaría entre los diez futbolistas más ricos que disputaron el Mundial 2026, por detrás de figuras como Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé y Harry Kane.