“No somos políticos, deben respetarse las decisiones”: Rama Judicial responde a Petro por criticar decisión contra Bonilla y Velasco

La decisión que envió a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), volvió a tensar la relación entre el presidente Gustavo Petro y la Rama Judicial. Las críticas del mandatario no solo reabrieron el debate sobre los límites del control político frente a las decisiones judiciales, sino que motivaron una respuesta directa de la judicatura, que salió en defensa de la independencia de los jueces y del respeto al Estado de derecho.
El pronunciamiento de la Judicatura se dio luego de que Petro, en sus redes sociales, afirmara que no hubo garantías para sus exministros.