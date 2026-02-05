x

Dos policías y una civil heridos tras ataque del ELN con francotirador en Fortul, Arauca

Tras la ofensiva militar en el Catatumbo, el ELN responde con ataques de francotirador en Fortul. Conozca el estado de los heridos y la situación de orden público.

  • Este miércoles las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo entre los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander. Foto: AFP
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El uso de un francotirador volvió a encender las alarmas de seguridad en Arauca. En la mañana de este jueves, una patrulla de la Policía fue blanco de un ataque armado en el municipio de Fortul en un hecho que dejó al menos tres personas heridas, dos de ellas policías.

De acuerdo con información preliminar, el primer disparo se produjo en inmediaciones de la estación de Policía cuando un tirador de precisión abrió fuego contra los uniformados y alcanzó a herir a uno de ellos.

Le puede interesar: Siete presuntos terroristas muertos en bombardeo a zona del Catatumbo donde combatían el ELN y disidencias

El ataque en Fortul no terminó ahí. Durante el traslado del policía herido al Hospital San Francisco, la patrulla volvió a ser hostigada cerca del centro asistencial. En este segundo episodio resultaron heridas dos personas, entre ellas un civil, según versiones iniciales conocidas por las autoridades locales.

Las autoridades atribuyen de manera inicial el ataque a integrantes del ELN. El hecho se registra un día después de una ofensiva militar contra esa guerrilla en el nororiente del país.

Este miércoles las Fuerzas Militares ejecutaron un bombardeo entre los municipios de El Tarra y Tibú, en Norte de Santander, contra un campamento del ELN.

En la acción siete presuntos delincuentes murieron en medio de un enfrentamiento entre miembros del frente de guerra Nororiental del ELN y del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la facción disidente que comanda Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá.

La acción militar iba dirigida contra estructuras del frente de guerra nororiental del ELN. La tropa incautó armas largas y cortas; municiones y artefactos explosivos improvisados; drones destruidos y granadas adaptadas para aeronaves no tripuladas.

Lea aquí: “Calarcá”, el criminal que mata y trafica y nunca le pasa nada

Hay que recordar que durante su reciente encuentro oficial, el presidente Gustavo Petro entregó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una lista con los tres objetivos de alto valor prioritarios para las Fuerzas Militares: alias Iván Mordisco (disidencias de las Farc), ‘Chiquito Malo’ (Clan del Golfo) y ‘Pablito’ (ELN).

Pablito, el más buscado del ELN

Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, es hoy el principal referente militar del ELN y una de las figuras más radicales dentro de su estructura de mando. Actualmente, tiene una orden de captura vigente.

Como comandante del Frente de Guerra Oriental y tercer miembro del Comando Central (COCE) desde 2021, ejerce un control en Arauca, Boyacá, Casanare y la zona fronteriza con Venezuela.

Su perfil se caracteriza por una postura beligerante que ha obstaculizado repetidamente los intentos de paz, siendo señalado como el cerebro detrás de acciones de alto impacto, como el atentado contra la Escuela de Cadetes General Santander en 2019.

