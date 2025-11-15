Universidad de los Andes dice que congelará el valor real de la matrícula en 2026: ¿qué significa?

La Universidad de los Andes confirmó que para el año académico 2026 el valor real de la matrícula no aumentará.

Según explicó la institución, el único ajuste será el correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que entre octubre de 2024 y octubre de 2025 fue del 5,51%.

En otras palabras, la universidad no aplicará incrementos adicionales por encima del costo de vida.

Este anuncio se enmarca en una transformación del modelo financiero que apuesta por diversificar ingresos, fortalecer la oferta de programas de educación continua y avanzar hacia una distribución interna más equitativa y eficiente.

Para 2026, Uniandes proyecta destinar 148.000 millones de pesos a becas, descuentos y créditos, con la meta de facilitar el acceso y permanencia de miles de estudiantes.

