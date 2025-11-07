Universidad de Los Andes desmiente que Juan Carlos Suárez estudie actualmente en la institución

La Universidad de los Andes emitió una aclaración clave sobre la situación académica de Juan Carlos Suárez, el joven actualmente procesado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante asesinado el 31 de octubre de 2025.
La información revelada por Noticias RCN confirmó que Suárez no es un alumno activo de la institución al momento de los hechos. La universidad precisó que vínculo del imputado con la institución fue hasta 2023. Así lo expresaron en un documento oficial.
“En respuesta a su solicitud, me permito informarle que el señor JUAN CARLOS SUÁREZ ORTIZ (...) estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta Universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre”, detallaron.