Exclusivo | Augusto Rodríguez se asignó el doble de escoltas y vehículos en comparación con otros exdirectores de la UNP

La semana pasada, el director de la UNP Augusto Rodríguez, tuvo unos días de incapacidad médica. En ese corto tiempo, el director encargado Javier Francisco Rincón fimró una resolución expedida el 31 de julio de 2026 en la que reforzó su esquema de seguridad a pocos días de la finalización del gobierno de Gustavo Petro.

EL COLOMBIANO conoció en primicia la resolución 008731 del 31 de julio, mediante la cual se le asignó a Rodríguez un esquema de protección compuesto por dos vehículos blindados, seis escoltas y un chaleco blindado.

Aunque este tipo de decisiones puede considerarse como algo habitual para funcionarios de alto nivel, fuentes consultadas por este diario al interior de la UNP aseguraron que, por regla general, “al dejar el cargo se autoriza un esquema integrado por un vehículo blindado y tres escoltas. En un tiempo de seis meses o un poco más, pero no un año. En el caso de Rodríguez, sin embargo, el esquema fue duplicado sin explicación alguna”.

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En el documento se lee que el director encargado de la entidad acogió las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM) para Augusto Rodríguez Ballesteros, quien ocupaba el cargo de director general de la UNP.

Además, deja escrito que el esquema de protección aprobado sea extendido a su núcleo familiar por un periodo inicial de doce meses.

Según la resolución, la protección fue adoptada mientras Rodríguez aún figuraba como director general de la UNP y quedó vigente para su salida del cargo.

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La resolución no explica en detalle las razones que llevaron al CERREM a recomendar un esquema de esas dimensiones, ni hace públicos los elementos de la evaluación de riesgo que sustentaron la decisión.

Tampoco se conocen, a partir del documento, los criterios específicos utilizados para concluir que era necesario asignar dos vehículos blindados y seis escoltas.

El acto administrativo fue expedido hace solo seis días y señala que las medidas podrán ser modificadas posteriormente por el CERREM conforme a la normatividad vigente.

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La decisión abre interrogantes sobre los criterios con los que la UNP define los esquemas de protección para sus propios directivos y sobre los mecanismos existentes para evitar posibles conflictos de interés cuando las medidas benefician a quien hasta ese momento dirigía la entidad.

Desde EL COLOMBIANO se contactó a Augusto Rodríguez, pero hasta el momento no se obtenido respuesta.

Yesid Barragán, directivo sindical de la UNP, opina que esta decisión “constituyente un abuso de poder. Cuando le hicieron el estudio de seguridad es en calidad de director de la UNP, no como exfuncionario. Se podrían configurar varias situaciones disciplinarias o penales. Lo más preocupante es que un estudio de riesgo en su administración se demoraba incluso hasta un año”.

Además, denuncia que “esto es absolutamente vergonzoso, como los funcionarios que están nombrando de manera exprés, personal de OPS, que incluye familiares . Es la falta de coherencia de la UNP, parecen bandidos”, dice Barragán quien anuncia quejas en la Procuraduría.

