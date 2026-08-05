Contraloría alerta que Gobierno de De la Espriella recibirá presupuesto de 2027 con desfinanciación de $30,2 billones

El pronunciamiento fue emitido tras el análisis del proyecto radicado ante el Congreso de la República, en el que el organismo identificó riesgos estructurales relacionados con la financiación del presupuesto, la sostenibilidad fiscal y la composición del gasto público, por lo que pidió respaldar las apropiaciones con ingresos ciertos o realizar ajustes al gasto.

Cinco días antes del cambio de Gobierno, la Contraloría General de la República advirtió que el presidente Abelardo de la Espriella recibirá el próximo 7 de agosto un Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 con una desfinanciación de $30,2 billones.

Por esa razón, la entidad solicitó que durante el trámite legislativo se garantice un “presupuesto técnicamente financiado, responsable y capaz de cumplir los compromisos del Estado” . Asimismo, reiteró la necesidad de respaldar “cada apropiación con ingresos ciertos” o ajustar el gasto para preservar la sostenibilidad fiscal.

De acuerdo con la Contraloría, el principal desafío del proyecto radica en que una parte creciente de los recursos se destina al servicio de la deuda pública , mientras que los presupuestos para inversión y funcionamiento permanecen “prácticamente estancados”. Según el ente de control, esta situación incrementa la presión sobre las finanzas públicas, reduce el margen para impulsar el desarrollo, disminuye los ingresos estimados frente a la vigencia anterior y reduce la participación de los ingresos corrientes.

Como antecedente, recordó que durante la revisión del presupuesto de 2026 había advertido que “el principal riesgo fiscal del proyecto residía en la incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas”. En esa oportunidad también indicó que el Gobierno nacional “volvió a planear el presupuesto con base en una reforma tributaria que no se materializó”, además de alertar por el crecimiento sostenido de los gastos de funcionamiento por encima del crecimiento esperado de la economía, recomendando medidas para racionalizar y optimizar el gasto público.

La Contraloría señaló que esta advertencia no es nueva. Durante las revisiones de los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 también identificó riesgos estructurales en la financiación del PGN e insistió en que el presupuesto debe sustentarse en ingresos reales y no en supuestos, además de mantener coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

Dentro de las entidades con mayor apropiación proyectada para 2027 se encuentran:

-Ministerio de Educación Nacional: $79,03 billones.

-Ministerio de Salud y Protección Social: $77,20 billones.

-Ministerio del Trabajo: $52,31 billones.

Frente a 2026, el Ministerio de Defensa Nacional registra el mayor incremento entre las entidades de mayor presupuesto, con un aumento de 16,8 %, mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendría una reducción de 3,6 % y la Rama Judicial de 0,6 %.

En contraste, el proyecto contempla reducciones significativas para varias entidades. Los principales recortes corresponden a:

-Fondo Adaptación: disminución de 89,1 %, al pasar de $548.673 millones en 2026 a $60.030 millones en 2027.

-Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): reducción de 88,5 %, al pasar de $7,05 billones a $812.544 millones.

-Ministerio de Igualdad y Equidad, actualmente en liquidación: reducción de 62,4 %.

-Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda): disminución de 58,8 %.

-Agencia Nacional de Hidrocarburos: reducción de 50,6 % frente al presupuesto de 2026.

Para la Contraloría, este escenario podría aumentar la “dependencia de otras fuentes de financiación y exige mayor prudencia fiscal, sostenibilidad de las finanzas públicas y la suficiencia de los ingresos que respaldan el gasto proyectado”.

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El organismo también advirtió riesgos sobre el Sistema General de Regalías debido a un recaudo inferior al previsto, bloqueo de apropiaciones y reducción de la capacidad de inversión en los territorios. Según la entidad, esta situación podría afectar a 1.030 municipios, los 32 departamentos y entidades del orden nacional, comprometiendo la ejecución de proyectos, obras y servicios durante el segundo semestre.

La Contraloría explicó que los ingresos del sistema dependen principalmente de la explotación de hidrocarburos y minerales, por lo que una reducción en esos recursos puede generar insuficiencia de caja en entidades territoriales y poner en riesgo el pago de contratistas, la ejecución de obras y la prestación de servicios.

Además, el organismo alertó sobre el impacto que esta situación tendría en su propia capacidad de vigilancia de los recursos públicos. En ese sentido señaló que “la mayor paradoja es evidente: cuando los recursos escasean y requieren mayor vigilancia, también se debilita la capacidad institucional para protegerlos”. También advirtió que “Una supervisión más tardía incrementa el riesgo de daño al patrimonio público”.

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En el balance de gestión sobre regalías correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 1 de junio de 2026, la Contraloría informó los siguientes resultados:

-Abrió 706 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2,014 billones y 677 indagaciones preliminares.

-Emitió 881 decisiones de fondo, entre ellas 293 imputaciones de responsabilidad fiscal y 154 fallos con responsabilidad fiscal por más de $273.838 millones.

-Recuperó $85.000 millones en recursos de regalías y más de $5.000 millones en resarcimientos.

-Auditó 2.028 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías y atendió 4.791 solicitudes ciudadanas.

-Identificó 1.549 hallazgos fiscales por más de $4,4 billones.

-Trasladó 2.140 hallazgos a la Procuraduría General por presunta incidencia disciplinaria y 423 a la Fiscalía General de la Nación.

La Contraloría concluyó que la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 deberá orientarse a cerrar la brecha de financiación mediante bases fiscales sólidas, con el propósito de garantizar un presupuesto financiado, sostenible y con capacidad para responder a los compromisos del Estado.