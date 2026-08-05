Contraloría alerta que Gobierno de De la Espriella recibirá presupuesto de 2027 con desfinanciación de $30,2 billones

Cinco días antes del cambio de Gobierno, la Contraloría General de la República advirtió que el presidente Abelardo de la Espriella recibirá el próximo 7 de agosto un Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 con una desfinanciación de $30,2 billones.
El pronunciamiento fue emitido tras el análisis del proyecto radicado ante el Congreso de la República, en el que el organismo identificó riesgos estructurales relacionados con la financiación del presupuesto, la sostenibilidad fiscal y la composición del gasto público, por lo que pidió respaldar las apropiaciones con ingresos ciertos o realizar ajustes al gasto.