Universidad San José, “negocio de familia”: así reparten títulos los directivos a familiares

El caso que puso a la Fundación de Educación Superior San José en el centro de una investigación penal comenzó con dos diplomas y una aspiración política; el país se ha indignado por lo que hizo Juliana Guerrero, cercana al expresidente Gustavo Petro, quien aceptó su responsabilidad hace unos días. Pero documentos obtenidos por EL COLOMBIANO revelan que los líos no terminan ahí.
Alrededor de la institución aparecen directivos que obtuvieron títulos en esa misma universidad, familiares que figuran en estructuras empresariales relacionadas, registros manipulados de pruebas Saber Pro y una sociedad de educación virtual —Politécnico ICAFT—, cuya composición fue modificándose mientras cambiaban las alianzas entre quienes estaban alrededor de la San José.
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