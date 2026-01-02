UPC para 2026 es “insuficiente y un riesgo para la vida”: gremios de salud y pacientes

Con duros cuestionamientos, los gremios de la salud y las asociaciones de pacientes cuestionaron el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC), anunciada por el Ministerio de Salud para 2026. Esa prima corresponde a los recursos que reciben las entidades promotoras de salud (EPS) para la atención de sus afiliados.
Le puede interesar: Minsalud definió el aumento de la UPC (dinero para el sistema) para 2026; así quedó.
Ante esto, la organización Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 organizaciones de pacientes, calificó de “atentado contra la vida” el aumento del 9,03 % a la UPC y señalándolo como insuficiente para sostener el sistema de salud.
En ese sentido, señalan que el ajuste de la UPC para los regímenes contributivo y subsidiados debían ser mínimo del 15 %, pero que esta decisión del gobierno agrava la situación de los pacientes y “empuja al sistema de salud al colapso”.