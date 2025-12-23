Tras un año de negar insuficiencia, Petro dice que emergencia económica es para UPC

El reciente decreto de emergencia económica dejó al descubierto una contradicción del Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el sistema de salud y los recursos para sostenerlos. Ese documento le permitirá al Ejecutivo por 30 días expedir decretos legislativos y, en especial, la reforma tributaria que el Congreso le archivó en el periodo de sesiones que concluyó en diciembre.
Llama la atención en el decreto que una de las razones esgrimidas para acudir a la emergencia económica es la necesidad de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que le ordenó ajustar la unidad de pago por capitación (UPC) —que es el dinero que el sistema le debe reconocer a las EPS para la atención en salud de sus afiliados— porque era insuficiente.